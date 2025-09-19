Deportivo Riestra le ganó a Gimnasia y es líder de la Zona B

En el partido que abrió la novena fecha, el Malevo se impuso por 1 a 0 con gol de Milton Céliz. Deportivo Riestra manda momentáneamente en el grupo.

En el inicio de la fecha 9 del torneo Torneo Clausura de la Liga Profesional, Deportivo Riestra se impuso por 1 a 0 a Gimnasia y se subió a lo más alto de la Zona B hasta que juegue River frente a Atlético Tucumán y estiró a 25 partidos su invicto en condición de local.

Milton Céliz marcó el tanto del Malevo, que se consolida en puesto de Copa Sudamericana 2026 y quedó cuarto en la tabla anual solo por detrás del Millonario, Boca y Rosario Central.

Deportivo Riestra golpeó en el complemento

El desarrollo del encuentro tuvo un primer tiempo friccionado y con escasas situaciones claras. Gimnasia buscó imponer su juego por las bandas, pero Riestra se mostró ordenado en defensa y apostó a la contra. La emoción llegó en el complemento, cuando Céliz aprovechó una pelota en el área tras una asistencia de Antony Alonso para marcar el tanto que terminaría siendo decisivo.

El tramo final, los 43 minutos del segundo tiempo, se produjo un corte de luz en el estadio tras una explosión en la zona de iluminación, lo que obligó a interrumpir el juego durante algunos minutos. Una vez restablecida la energía, el “Lobo” intentó empatar con más empuje que ideas, pero se encontró con la firmeza de la defensa local.

Con este triunfo, Deportivo Riestra escaló al primer lugar en la Zona B con 19 puntos, mientras que Gimnasia quedó en el octavo lugar con solo 9 unidades.