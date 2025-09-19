En Entre Ríos el 21% de los estudiantes abandona la escuela Secundaria

Con el Sistema de Alerta Temprana (SAT), el CGE busca prevenir el abandono escolar en el nivel medio en Entre Ríos y acompañar las trayectorias educativas

El Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos busca prevenir el abandono escolar en la escuela Secundaria, donde actualmente el 21% de los estudiantes interrumpe su trayectoria escolarque actualmente registra. En este marco, el organismo fortalece el Sistema de Alerta Temprana (SAT), que llegará al 60% de las establecimientos de nivel medio de la provincia, superando el 15% que se registraba en 2023.

"Para nosotros este es un momento muy importante en el marco de la política educativa. Las cifras de trayectorias frágiles son preocupantes y venimos trabajando para tener la información necesaria que nos permita comprender y acompañar esas realidades", destacó la presidenta del CGE, Alicia Fregonese.

Aulas estudiantes educación crisis.jpg

En este sentido, advirtió: "Un alumno que no termina la secundaria tiene menos oportunidades de acceder a un empleo de calidad y mejor remunerado, por eso este sistema es fundamental para cambiar el futuro de la educación. Estoy feliz de reforzar esta herramienta que llegará a más del 60% de las escuelas secundarias de la provincia".

Prevención de la deserción escolar en Entre Ríos

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) se apoya en los datos que las escuelas registran en el Sistema de Administración de Gestión Educativa (SAGE), donde se visualizan las alertas que orientan la detección de estudiantes en riesgo de interrumpir su trayectoria. Esto facilita identificar tempranamente a los alumnos que necesitan apoyo adicional, analizar las causas que afectan su vínculo con la escuela e implementar intervenciones ajustadas a cada caso.

"En Entre Ríos, el 21% de los estudiantes interrumpe su trayectoria escolar en la secundaria, y detrás de cada número hay múltiples causas. El SAT nos permite anticiparnos y desplegar intervenciones pertinentes. Haber pasado de las escuelas piloto a una cobertura del 60% es un gran paso en la prevención del abandono escolar", señaló la coordinadora de direcciones de nivel, Gimena Natalí Reisenauer.

aula vacía clases.jpg

Alcances

Este año, el SAT estará disponible para 340 escuelas secundarias, tanto orientadas como técnicas. Entre ellas, se incluyen las 80 que participaron de la prueba piloto en 2023, y las 192 que integran los programas "Red de Escuelas que Transforman", "Escuelas que Acompañan" y "Acompañar".

Como novedad, el sistema permitirá que los equipos directivos, asesores pedagógicos y preceptores de cada escuela, así como supervisores y directores departamentales, puedan visualizar y atender las alertas. Además, el índice de riesgo considerará las calificaciones en Lengua y Matemática, las inasistencias y la sobreedad. A partir del 22 de septiembre, quedará habilitado el módulo en SAGE y se pondrá a disposición un curso en Atamá para todos los actores involucrados.

Presentación

El relanzamiento virtual contó con la presencia de las vocales del CGE, Carla Duré y Elsa Chapuis; la directora de Educación Técnico Profesional, Natalia Sendra; la directora de Educación de Gestión Privada, Judith Trembecki; el coordinador de direcciones departamentales, Sebastián Benedetti; y los equipos técnicos y pedagógicos de los niveles.