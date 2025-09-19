Vélez ganó y da pelea en la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Como visitante, por la novena fecha, el Fortín se impuso por 2 a 1 sobre San Martín de San Juan y quedó a un punto de la cima en el grupo.
Vélez ganó en San Juan y sigue peleando el Torneo Clausura
Como visitante el Fortín se impuso por 2 a 1 sobre San Martín. Vélez quedó a un punto de la cima de la Zona B.
Con un equipo alternativo –de los habitualmente titulares sólo jugaron Aaron Quirós e Imanol Machuca–, el equipo de Liniers, con la mente puesta en la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Racing, mostró un gran funcionamiento en el primer tiempo y logró la ventaja con el gol de Manuel Lanzini, que amplió antes del minuto del complemento Dilan Godoy tras una gran combinación con Manu.
Ya con el descuento plasmado de Ignacio Maestro Puch, Guillermo Barros Schelotto mandó al campo a otro titular como Rodrigo Aliendro y hasta se produjo el postergado debut de Diego Valdés. Al final, con polémica y vía VAR, vio la roja Aaron Quirós.