Vélez ganó en San Juan y sigue peleando el Torneo Clausura

Como visitante el Fortín se impuso por 2 a 1 sobre San Martín. Vélez quedó a un punto de la cima de la Zona B.

19 de septiembre 2025 · 21:52hs
Manuel Lanzini marcó su primer gol con la camiseta de Vélez.

Prensa Vélez

Manuel Lanzini marcó su primer gol con la camiseta de Vélez.

Vélez ganó y da pelea en la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Como visitante, por la novena fecha, el Fortín se impuso por 2 a 1 sobre San Martín de San Juan y quedó a un punto de la cima en el grupo.

Con un equipo alternativo –de los habitualmente titulares sólo jugaron Aaron Quirós e Imanol Machuca–, el equipo de Liniers, con la mente puesta en la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Racing, mostró un gran funcionamiento en el primer tiempo y logró la ventaja con el gol de Manuel Lanzini, que amplió antes del minuto del complemento Dilan Godoy tras una gran combinación con Manu.

Shakira 

Shakira agrega un tercer show en Vélez tras agotar las entradas

Maravilla Martínez marcó el tanto para Racing.

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing derrotó a Vélez en el primer duelo de los cuartos

Ya con el descuento plasmado de Ignacio Maestro Puch, Guillermo Barros Schelotto mandó al campo a otro titular como Rodrigo Aliendro y hasta se produjo el postergado debut de Diego Valdés. Al final, con polémica y vía VAR, vio la roja Aaron Quirós.

