SMN: anuncian un miércoles con máximas de 27° y jueves con lluvias y tormentas Según el informe del SMN el jueves habrá mal tiempo en Entre Ríos, particularmente para cinco departamentos. Prevén hasta 60 milímetros 17 de septiembre 2025 · 08:47hs

Este miércoles se esperan temperaturas en marcado ascenso en gran parte del centro y norte del país, con viento del norte que impulsa aire cálido y húmedo. En el extremo norte, las máximas rondan entre 35 y 37 grados, con posibilidad de superar los registros previstos. En Paraná, la mínima se ubicará en 14°C y la máxima alcanzará los 27°C. En Santa Fe y Entre Ríos, la nubosidad aumentará hacia el sur de la región y el tiempo se torna inestable hacia la noche.

primavera SMN .jpg SMN: anuncian un miércoles con máximas de 27° y jueves con lluvias y tormentas Jueves El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este jueves habrá mal tiempo en Entre Ríos, especialmente en cinco departamentos que se encuentran bajo alerta amarillo por tormentas en horas de la madrugada. El aviso incluye a los siguientes departamentos: Paraná, La Paz, Diamante, Villaguay y Nogoyá. Rige para las primeras horas de este jueves, pero no se descartan inestabilidades aisladas hasta la tarde.

El área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Según el SMN, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.