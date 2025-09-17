Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

SMN: anuncian un miércoles con máximas de 27° y jueves con lluvias y tormentas

Según el informe del SMN el jueves habrá mal tiempo en Entre Ríos, particularmente para cinco departamentos. Prevén hasta 60 milímetros

17 de septiembre 2025 · 08:47hs
SMN: anuncian un miércoles con máximas de 27° y jueves con lluvias y tormentas

SMN: anuncian un miércoles con máximas de 27° y jueves con lluvias y tormentas

Este miércoles se esperan temperaturas en marcado ascenso en gran parte del centro y norte del país, con viento del norte que impulsa aire cálido y húmedo. En el extremo norte, las máximas rondan entre 35 y 37 grados, con posibilidad de superar los registros previstos. En Paraná, la mínima se ubicará en 14°C y la máxima alcanzará los 27°C. En Santa Fe y Entre Ríos, la nubosidad aumentará hacia el sur de la región y el tiempo se torna inestable hacia la noche.

primavera SMN .jpg
SMN: anuncian un mi&eacute;rcoles con m&aacute;ximas de 27&deg; y jueves con lluvias y tormentas

SMN: anuncian un miércoles con máximas de 27° y jueves con lluvias y tormentas

Jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este jueves habrá mal tiempo en Entre Ríos, especialmente en cinco departamentos que se encuentran bajo alerta amarillo por tormentas en horas de la madrugada. El aviso incluye a los siguientes departamentos: Paraná, La Paz, Diamante, Villaguay y Nogoyá. Rige para las primeras horas de este jueves, pero no se descartan inestabilidades aisladas hasta la tarde.

martes con temperaturas primaverales: la maxima sera de 27 grados

Martes con temperaturas primaverales: la máxima será de 27 grados

Se emitió un alerta amarilla para norte y centro del territorio provincial, por lluvias y tormentas para este lunes.

Alerta Amarilla por lluvias y tormentas en el norte y centro de Entre Ríos

El área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Según el SMN, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

SMN Entre Ríos miércoles Paraná
Noticias relacionadas
Inicia una semana con inestabilidad climática, con abundante nubosidad y temperaturas templadas, según el pronóstico extendido del SMN

SMN con pronóstico de chaparrones y tormentas aisladas

Las temperaturas promedio se mantendrán entre los 15 y los 26 grados. Habrá cielos nublados y probabilidad de chaparrones según SMN

SMN: continúan las temperaturas primaverales

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

SMN: La primavera comenzaría con temperaturas más altas de lo normal

SMN: "La primavera comenzaría con temperaturas más altas de lo normal"

Ver comentarios

Lo último

Copa País: La selección de la Liga Paranaense va por el pase a la Fase Final

Copa País: La selección de la Liga Paranaense va por el pase a la Fase Final

River tiene una final anticipada ante Palmeiras

River tiene una final anticipada ante Palmeiras

SMN: anuncian un miércoles con máximas de 27° y jueves con lluvias y tormentas

SMN: anuncian un miércoles con máximas de 27° y jueves con lluvias y tormentas

Ultimo Momento
Copa País: La selección de la Liga Paranaense va por el pase a la Fase Final

Copa País: La selección de la Liga Paranaense va por el pase a la Fase Final

River tiene una final anticipada ante Palmeiras

River tiene una final anticipada ante Palmeiras

SMN: anuncian un miércoles con máximas de 27° y jueves con lluvias y tormentas

SMN: anuncian un miércoles con máximas de 27° y jueves con lluvias y tormentas

Habrá marchas en Entre Ríos en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario

Habrá marchas en Entre Ríos en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario

Vuelve La Jaula, el show de Pablo Millán con una edición especial por el Día de la Primavera

Vuelve "La Jaula", el show de Pablo Millán con una edición especial por el Día de la Primavera

Policiales
En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

Familia Gill: pedirán imágenes satelitales a la NASA para avanzar en la investigación

Familia Gill: pedirán imágenes satelitales a la NASA para avanzar en la investigación

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Ovación
Hockey sobre patines: Rowing organiza una jornada distinta para los más chicos

Hockey sobre patines: Rowing organiza una jornada distinta para los más chicos

Copa País: La selección de la Liga Paranaense va por el pase a la Fase Final

Copa País: La selección de la Liga Paranaense va por el pase a la Fase Final

River tiene una final anticipada ante Palmeiras

River tiene una final anticipada ante Palmeiras

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing derrotó a Vélez en el primer duelo de los cuartos

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing derrotó a Vélez en el primer duelo de los cuartos

En un final agónico, Lanús venció a Fluminense por los cuartos

En un final agónico, Lanús venció a Fluminense por los cuartos

La provincia
SMN: anuncian un miércoles con máximas de 27° y jueves con lluvias y tormentas

SMN: anuncian un miércoles con máximas de 27° y jueves con lluvias y tormentas

Habrá marchas en Entre Ríos en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario

Habrá marchas en Entre Ríos en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario

Arco Iris va a inaugurar su hospedaje para familias de pacientes oncológicos pediátricos

Arco Iris va a inaugurar su hospedaje para familias de pacientes oncológicos pediátricos

Colonia Avelina: comenzó el operativo para extraer los restos de gliptodonte

Colonia Avelina: comenzó el operativo para extraer los restos de gliptodonte

La UNER propone planes de estudio flexibles e inclusivos

La UNER propone planes de estudio flexibles e inclusivos

Dejanos tu comentario