Camión sin frenos en el puente Chaco-Corrientes: confirman una persona fallecida

Él hecho sucedió este viernes en el puente que une Chaco con Corrientes y por la noche se confirmó la muerte de un motociclista que fue aplastado.

El accidente sobre el puente entre Chaco y Corrientes dejó una persona muerta hasta el momento.

Un violento accidente de tránsito desató un caos vehicular en el puente General Belgrano, que une Chaco con Corrientes, donde un choque en cadena afectó a al menos 15 vehículos. El hecho ocurrió cerca de las 16.20, a la altura del kilómetro 2.2 de la autovía interprovincial, dejó varios heridas y por la noche se confirmó la muerte de una persona.

El tránsito fue interrumpido por completo en ambos sentidos de la vía se habilitaría en la madrugada del sábado.

Según las primeras investigaciones policiales y los testimonios obtenidos de videos difundidos en redes sociales, el accidente habría sido causado por un camión que circulaba sin frenos, lo que lo llevó a embestir violentamente a una combi y a otros vehículos en su camino.

"Arrastré un kilómetro los autos, quedé sin frenos" se escuchó decir a quien sería un conductor que se presume se trataría del camionero que protagonizó fuerte colisión en el puente Manuel Belgrano en el kilómetro 2,2.

Se viralizaron varias filmaciones, entre ellas una en la cual se escucha hablar a un hombre quien dijo que se quedó sin frenos y se llevó por más de un kilómetros a varios rodados.

Son cerca de 16 vehículos involucrados y el choque se registró a pocos kilometros del acceso al barrio de Los Pescadores en la vecina provincia de Chaco.

Confirmaron una persona fallecida

El deceso de un motociclistas fue confirmado esta noche de este viernes desde el Hospital Escuela de la Provincia de Corrientes.

La información fue recabada a través de la División Seguridad Hospitalaria, las autoridades del Hospital Escuela de Corrientes informaron que un hombre de 57 años identificado como Juan Carlos Pérez, que conducía una motocicleta Zanella 110 cc.

En primera instancia el hombre ingresó con politraumatismos y se hallaba con supervisión médica, pero con el transcurrir de las horas fue desmejorando y falleció alrededor de las 22.