El BCRA vendió reservas por tercer día consecutivo y perdió US$678 millones.

En un mercado mayorista que operó cerca de US$842 millones, el BCRA volvió a intervenir y quemó parte de sus reservas para contener la escalada del dólar.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a vender parte de sus reservas por un total de US$678 millones, por tercer día consecutivo. De esta manera, la entidad presidida por Santiago Bausili vendió un total de US$1.100 millones en los últimos tres días.

En un mercado mayorista donde se operaron cerca de US$842 millones, el Banco Central volvió a intervenir y quemó parte de sus reservas para contener la escalada del dólar. Este viernes cerró en $1.475, quedando a solo a 32 centavos del techo de la banda ($1.475,32).

Así, el BCRA ya perdió más de US$1.000 millones a partir del miércoles. La operación de este viernes se ubicó en el primer puesto en las ventas de reservas desde el comienzo del gobierno de Javier Milei, como a su vez entra en el rango de las 10 primeras ventas de reservas en la historia de la entidad.

Esto demuestra que el Banco Central no se mantiene lineal al momento de intervenir en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC): en un solo día superó el monto total que liquidó entre el miércoles y jueves de esta semana (US$432 millones).

En pleno nerviosismo económico, el dólar oficial que ofrece el Banco Nación superó la barrera de los $1.500 sobre el final de la semana.

Con una suba mensual de 3,4%, el tipo de cambio minorista terminó en $1.515 y en los bancos llegó a ubicarse en $1.525. Todos los tipos de cambio cerraron por encima de $1.500.