37ª Maratón de la Salud: Los ganadores entre más de 500 corredores.

Con distancias de 5, 10 y 21 kilómetros, además de pruebas infantiles y trekking familiar, la 37ª Maratón de la Salud fue un éxito en Libertador San Martín.

Alan Barbosa

Por Alan Barbosa

19 de septiembre 2025 · 19:10hs
Libertador San Martín volvió a vibrar con deporte, naturaleza y tradición en la 37ª edición de la Maratón de la Salud, que reunió este sábado a más de 500 corredores de distintas localidades entrerrianas, además de atletas llegados desde Rosario, Santa Fe e incluso Buenos Aires. La jornada, organizada por Costa Río Paraná y acompañada por la Municipalidad local, ratificó el crecimiento de un clásico que ya forma parte de la identidad deportiva de la ciudad.

Con distancias de 5, 10 y 21 kilómetros, además de pruebas infantiles y trekking familiar, la competencia volvió a conjugar el espíritu competitivo con la impronta comunitaria que la caracteriza desde hace casi cuatro décadas. Los circuitos mixtos, que combinan calle y ripio, volvieron a ser uno de los grandes atractivos para quienes buscan desafíos distintos dentro del calendario de pruebas de calle.

En lo deportivo, la jornada dejó nuevos campeones. En los 21K, la victoria quedó en manos de Maximiliano Farías (Rosario, Santa Fe) con un tiempo de 1h11m27s, mientras que entre las damas se impuso María Ángela Ríos (Victoria, Entre Ríos), quien completó el recorrido en 1h39m46s.

En los 10K, el triunfo masculino fue para Elías Olivera (Rosario, Santa Fe) con 30m46s, y en la rama femenina festejó Anabella Rizzi (Libertador San Martín, Entre Ríos), con 39m01s.

La distancia 5K también tuvo gran convocatoria. Allí, Ramiro Paolo Rossi Schroeder (Victoria, Entre Ríos) se quedó con la general masculina con un tiempo de 21m26s, mientras que en mujeres ganó Agustina Abigail Daliesi (Libertador San Martín, Entre Ríos) con 26m14s. Además, en la categoría PoliMatch 5K, los locales Matías Gómez (23m53s) e Hilary Mariño (32m33s) fueron los vencedores.

Más allá de los resultados, la fiesta se vivió en cada paso. Familias, corredores amateurs, atletas de elite y niños compartieron un recorrido que, como remarcaron desde la organización, busca mantener vivo el legado de la maratón: promover hábitos saludables, fortalecer el sentido de comunidad y posicionar a Libertador San Martín como un punto de referencia en el deporte regional.

LEER MÁS: 37ª edición de la Maratón de la Salud: Deporte, naturaleza y tradición en la pista

Con una participación récord y un clima de entusiasmo que atravesó toda la jornada, la Maratón de la Salud cerró una nueva edición que dejó en claro por qué, 37 años después de su primera largada, sigue siendo una cita obligada en el calendario atlético entrerriano.

salud Maratón Libertador San Martín Buenos Aires
