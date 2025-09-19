Uno Entre Rios | Escenario | merendero Lucerito

El merendero Lucerito presentó su revista hecha por los niños del barrio Los Berros

El merendero Lucerito, del barrio Los Berros, presentó la primera edición de su revista, fruto del taller de historietas que funciona en la institución

19 de septiembre 2025
Un árbol de moras

El merendero Lucerito, del barrio Los Berros de Paraná, presentó la primera edición de su revista, fruto del taller de historietas que funciona en la institución. La publicación surgió a partir de la propia historia del espacio, que comenzó hace más de 15 años bajo la sombra de un árbol de moras, donde un grupo de mujeres del barrio servía la merienda a los chicos en medio de la crisis.

Hoy, con un salón en funcionamiento y distintas propuestas para la infancia, el merendero continúa ofreciendo la merienda a los gurises y sumando actividades que fortalecen la vida comunitaria.

De esa memoria nació el proyecto “El Lucerito en imágenes”, una propuesta de Gustavo Bolzán, Estefanía Main y Paula Merenco, quienes impulsaron la revista que busca difundir la historia del merendero y reflejar lo que significa para los chicos.

En sus páginas, los niños y las niñas del barrio plasmaron dibujos que dan cuenta de su mirada. Representaron el árbol de moras y compartieron qué representa para ellos ese espacio. Dijeron que es un lugar para jugar, merendar, dibujar y compartir. También imaginaron al merendero como “una súper chica que los hace volar”, y de esa creación surgió el nombre de la publicación: Un árbol demora.

La propuesta editorial prevé realizar al menos dos ediciones más antes de fin de año. En todas, la premisa es la misma: fomentar la creatividad y la expresión de los chicos y chicas a través del dibujo y la escritura, respetando su mirada y poniendo en valor la historia de un espacio que es resistencia y esperanza para muchos.

