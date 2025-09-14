Alerta Amarilla por lluvias y tormentas en el norte y centro de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para norte y centro del territorio provincial, por lluvias y tormentas para este lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este lunes , que afectará a gran parte del norte y centro de la provincia de Entre Rios , debido a la probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes .

Desde Defensa Civil provincial confirmaron que la alerta abarca a los departamentos de Feliciano, Federación, Federal, San José, Concordia, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Paraná y La Paz . El fenómeno meteorológico previsto podría implicar abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo , actividad eléctrica frecuente , fuertes ráfagas de viento y la posible caída de granizo .

¿Qué se espera del fenómeno?

Según el parte oficial del SMN, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, aunque no se descarta que en algunas zonas se registren cifras superiores. La naturaleza puntual de estas tormentas podría hacer que algunos sectores sufran inundaciones repentinas o anegamientos temporales, especialmente en áreas urbanas con sistemas de desagüe insuficientes.

El fenómeno se desarrollaría principalmente durante la jornada del lunes, aunque las condiciones podrían comenzar a inestabilizarse desde la madrugada y extenderse hasta entrada la tarde o incluso noche, dependiendo del avance del frente tormentoso.

Recomendaciones de Defensa Civil

Frente a este panorama, desde el Gobierno Provincial, a través de Defensa Civil, se solicita a la población que tome medidas preventivas para evitar riesgos y minimizar daños personales y materiales.

Las principales recomendaciones incluyen:

No sacar la basura durante la jornada, ya que puede obstruir desagües y provocar anegamientos.

Retirar objetos sueltos del exterior , como macetas, sillas o cualquier elemento que pueda ser arrastrado por el viento o entorpecer el escurrimiento del agua.

Evitar actividades al aire libre , especialmente en zonas abiertas, como parques, campos, playas o riberas de ríos y lagunas.

No refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad , ya que estos pueden caer o atraer descargas eléctricas.

No permanecer en espejos de agua , como piletas, lagunas o ríos, ante el riesgo de caída de rayos.

Estar atentos a la posible caída de granizo , que puede dañar vehículos, techos o cultivos.

Tener a mano una mochila de emergencia, que incluya elementos básicos como linterna, radio con pilas, documentos personales, cargador de teléfono, botiquín de primeros auxilios y agua potable.

Llamado a la responsabilidad ciudadana

Autoridades locales insisten en la importancia de seguir los partes oficiales, tanto del Servicio Meteorológico Nacional como de Defensa Civil, evitando difundir información no verificada que pueda generar confusión o pánico innecesario.

En caso de emergencia, se recuerda que la población puede comunicarse con los números de asistencia disponibles en cada municipio o con el número de emergencias 103 de Defensa Civil.

¿Qué significa una alerta amarilla?

Una alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. No implica una situación extrema, pero sí requiere atención, preparación y cumplimiento de las indicaciones oficiales.