SMN: continúan las temperaturas primaverales

Las temperaturas promedio se mantendrán entre los 15 y los 26 grados. Habrá cielos nublados y probabilidad de chaparrones según SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para la semana que inicia, temperaturas primaverales, cielos nublados y probabilidad de chaparrones y tormentas este lunes.

Para este sábado se espera un cielo mayormente nublado durante mañana, tarde y noche con temperaturas promedio entre los 12 grados de mínima y los 24 grados de máxima. Los vientos soplarán del sector norte rotando al este.

SMN: "La primavera comenzaría con temperaturas más altas de lo normal"

Para mañana domingo se espera cielo parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado y desmejorando hacia la tarde y probabilidad de chaparrones durante la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 15 y los 24 grados y el viento soplará del este rotando al sudeste.

El lunes se esperan tormentas aisladas durante la mañana, cielo mayormente nublado durante la tarde y noche con temperaturas que irán desde los 15 a los 22 grados. El viento predominará del sudeste.

El martes las temperaturas serán de entre 16 y 27 grados, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos predominarán del sudeste rotando al este.

El miércoles se mantendrán las temperaturas entre los 16 y los 27 grados, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del noreste rotando al este.

Para el jueves se mantendrán las condiciones con cielo mayormente nublado durante la mañana y cielo nublado durante la tarde, con temperaturas de entre 17 y 28 grados y vientos del este.

El viernes, en tanto, las temperaturas promedio se ubicarán entre los 16 y los 28 grados, el cielo permanecerá nublado y los vientos soplarán del sector este.