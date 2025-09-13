Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

SMN: continúan las temperaturas primaverales

Las temperaturas promedio se mantendrán entre los 15 y los 26 grados. Habrá cielos nublados y probabilidad de chaparrones según SMN

13 de septiembre 2025 · 07:22hs
Las temperaturas promedio se mantendrán entre los 15 y los 26 grados. Habrá cielos nublados y probabilidad de chaparrones según SMN

Las temperaturas promedio se mantendrán entre los 15 y los 26 grados. Habrá cielos nublados y probabilidad de chaparrones según SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para la semana que inicia, temperaturas primaverales, cielos nublados y probabilidad de chaparrones y tormentas este lunes.

Para este sábado se espera un cielo mayormente nublado durante mañana, tarde y noche con temperaturas promedio entre los 12 grados de mínima y los 24 grados de máxima. Los vientos soplarán del sector norte rotando al este.

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

SMN: La primavera comenzaría con temperaturas más altas de lo normal

SMN: "La primavera comenzaría con temperaturas más altas de lo normal"

Para mañana domingo se espera cielo parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado y desmejorando hacia la tarde y probabilidad de chaparrones durante la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 15 y los 24 grados y el viento soplará del este rotando al sudeste.

El lunes se esperan tormentas aisladas durante la mañana, cielo mayormente nublado durante la tarde y noche con temperaturas que irán desde los 15 a los 22 grados. El viento predominará del sudeste.

El martes las temperaturas serán de entre 16 y 27 grados, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos predominarán del sudeste rotando al este.

El miércoles se mantendrán las temperaturas entre los 16 y los 27 grados, el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán del noreste rotando al este.

Para el jueves se mantendrán las condiciones con cielo mayormente nublado durante la mañana y cielo nublado durante la tarde, con temperaturas de entre 17 y 28 grados y vientos del este.

El viernes, en tanto, las temperaturas promedio se ubicarán entre los 16 y los 28 grados, el cielo permanecerá nublado y los vientos soplarán del sector este.

SMN temperaturas Servicio Meteorológico Nacional Chaparrones
Noticias relacionadas
SMN: Esperan una semana con altas temperaturas en la región

SMN: Esperan una semana con ascenso de temperaturas en la región

La provincia cerró agosto con lluvias que alcanzaron valores récord. En Paraná se registraron 186,6 milímetros, el mayor nivel en casi 60 años.

Entre Ríos superó registros históricos de lluvias en agosto

Rogelio Frigerio inauguró la Muestra de la Construcción.

Rogelio Frigerio inauguró la Muestra de la Construcción

 Fumigaciones: el campo fue pulverizado con agrotóxicos.

Denuncian fumigaciones con vuelos rasantes en islas del Delta

Ver comentarios

Lo último

SMN: continúan las temperaturas primaverales

SMN: continúan las temperaturas primaverales

Newells se desahogó y le ganó a Atlético Tucumán

Newell's se desahogó y le ganó a Atlético Tucumán

Talleres será la sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet

Talleres será la sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet

Ultimo Momento
SMN: continúan las temperaturas primaverales

SMN: continúan las temperaturas primaverales

Newells se desahogó y le ganó a Atlético Tucumán

Newell's se desahogó y le ganó a Atlético Tucumán

Talleres será la sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet

Talleres será la sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet

Un Vélez alternativo rescató un punto con diez ante Huracán

Un Vélez alternativo rescató un punto con diez ante Huracán

Racing derrotó a San Lorenzo y cortó la mala racha

Racing derrotó a San Lorenzo y cortó la mala racha

Policiales
Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Ovación
Candela Pogonza, la chica que rompe barreras y sueña en grande

Candela Pogonza, la chica que rompe barreras y sueña en grande

Newells se desahogó y le ganó a Atlético Tucumán

Newell's se desahogó y le ganó a Atlético Tucumán

Racing derrotó a San Lorenzo y cortó la mala racha

Racing derrotó a San Lorenzo y cortó la mala racha

Un Vélez alternativo rescató un punto con diez ante Huracán

Un Vélez alternativo rescató un punto con diez ante Huracán

Talleres será la sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet

Talleres será la sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet

La provincia
SMN: continúan las temperaturas primaverales

SMN: continúan las temperaturas primaverales

Rogelio Frigerio inauguró la Muestra de la Construcción

Rogelio Frigerio inauguró la Muestra de la Construcción

Denuncian fumigaciones con vuelos rasantes en islas del Delta

Denuncian fumigaciones con vuelos rasantes en islas del Delta

En Paraná se realizó una nueva jornada de limpieza del arroyo La Santiagueña

En Paraná se realizó una nueva jornada de limpieza del arroyo La Santiagueña

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Dejanos tu comentario