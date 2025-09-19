Uno Entre Rios | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto: "No estamos encontrando el balance"

Franco Colapinto hizo un análisis del primer día en Azerbaiyán. Con un Alpine sin respuestas quedó relegado. Este sábado clasifica a las 9.

19 de septiembre 2025 · 18:35hs
No fue un positivo viernes para el argentino con un Alpine que carece de velocidad final en la recta de 2 kilómetros.

El piloto argentino llegó al circuito urbano de Bakú con la misión de seguir encontrando rendimiento tras las mejoras que había mostrado en las últimas citas de la Fórmula 1, con el incentivo adicional de regresar a la pista donde, el año pasado, consiguió sus primeros puntos en la máxima categoría.

Franco Colapinto
La larga recta de Bakú un escolló para Alpine.

Sin embargo, la realidad de Alpine golpeó a Colapinto en el inicio de un fin de semana que se anticipa difícil para la escudería de Enstone. Este sábado será el momento de la tercera tanda libre, a las 5.30 de Argentina, mientras que a las 9 será la clasificación.

El piloto de Pilar comenzó la jornada con un mejor tiempo de 1’45”299/1000 en la primera práctica libre, donde finalizó en la 19ª posición, por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Más tarde, en el segundo ensayo del día, Colapinto terminó 20º con una mejor marca personal de 1’43”322/1000, a 355/1000 de Fernando Alonso, quien fue 19º con su Aston Martin. Gasly, por su parte, logró mejorar sobre el final con un intento extra en los simulacros de clasificación y terminó 16º con 1’42”674/1000.

Franco Colapinto busca el balance

“Nos está costando mucho en esta pista, con muchos baches y un circuito callejero con tantas curvas lentas. No estamos encontrando el balance”, dijo Colapinto a ESPN Argentina al analizar su jornada de viernes en el Gran Premio de Azerbaiyán.

“Creo que Pierre hizo algunos cambios que ayudaron un poco. Mejoró un poquito en algunas cosas, así que nada, hay que trabajar para mañana, pero está siendo un día difícil. Estábamos muy, muy lejos, así que hay que laburar para mañana”, agregó.

Lo que llevó Alpine a Bakú

Alpine se presentó a las pruebas libres de Bakú con un coche muy descargado aerodinámicamente, buscando contrarrestar la falta de potencia del motor Renault en la larga recta de más de dos kilómetros que tiene este circuito.

“Sí, es un poco el compromiso que tenemos, y nada, nos está costando”, explicó Colapinto sobre esa decisión. “Así que ahora hay que trabajar para mañana, pero obviamente es un circuito que nos está costando”, finalizó.

Pierre Gasly busca 'soluciones mágicas'

Por su parte, Gasly destacó el difícil del equipo galo. “Definitivamente, es un circuito que requiere toda tu atención y concentración. Tienes que estar muy preparado cuando sales ahí fuera, especialmente en las primeras vueltas. Sabemos que no es un fin de semana fácil ni un circuito sencillo para nosotros, viendo los últimos años”, contó.

Finalmente, Gasly detalló que Alpine está analizando cambios: “Probamos diferentes configuraciones en el alerón trasero. Estamos intentando varias puestas a punto porque, bueno, tratamos de ver si hay una especie de solución mágica”.

Franco Colapinto Azerbaiyán Bakú Alpine
