El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica en su último informe que este martes 16 de septiembre se presenta con buen tiempo en Entre Ríos. Hoy estará algo nublado y suben las temperaturas máximas hasta los 27 grados.

Para el resto de la semana, se anticipan inestabilidades. Este miércoles se aguardan condiciones similares a las de hoy, pero luego podrían volver las lluvias y tormentas.

Martes con temperaturas primaverales: la máxima será de 27 grados

SMN: "La primavera comenzaría con temperaturas más altas de lo normal"

Este jueves 18 de septiembre regresarían las precipitaciones. Hay anuncio de tormentas aisladas, sobre todo para los departamentos del centro y norte provincial.

La nubosidad permanecerá elevada en la provincia durante el resto de las jornadas y, de hecho, no se descarta que regresen las inestabilidades el sábado 20 de septiembre.