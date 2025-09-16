Uno Entre Rios | La Provincia | temperaturas

Martes con temperaturas primaverales: la máxima será de 27 grados

Para el resto de la semana se anticipan inestabilidades. Miércoles con temperaturas similares a las de hoy, pero luego podrían volver las lluvias y tormentas a Entre Ríos

16 de septiembre 2025 · 08:11hs
Foto: UNO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica en su último informe que este martes 16 de septiembre se presenta con buen tiempo en Entre Ríos. Hoy estará algo nublado y suben las temperaturas máximas hasta los 27 grados.

Inestabilidades

Para el resto de la semana, se anticipan inestabilidades. Este miércoles se aguardan condiciones similares a las de hoy, pero luego podrían volver las lluvias y tormentas.

Las temperaturas promedio se mantendrán entre los 15 y los 26 grados. Habrá cielos nublados y probabilidad de chaparrones según SMN

Este jueves 18 de septiembre regresarían las precipitaciones. Hay anuncio de tormentas aisladas, sobre todo para los departamentos del centro y norte provincial.

La nubosidad permanecerá elevada en la provincia durante el resto de las jornadas y, de hecho, no se descarta que regresen las inestabilidades el sábado 20 de septiembre.

temperaturas Entre Ríos SMN Servicio Meteorológico Nacional Informe
