Con un Cambeses estelar, Racing le ganó a Huracán en el Torneo Clausura

La Academia venció 2-0 al Globo en Parque Patricios en el marco de la novena fecha del campeonato, en un juego correspondiente a la Zona A.

Racing y Huracán regalaron un partido vibrante, con alternativas de ida y vuelta, donde la Academia supo golpear en los momentos justos para quedarse con un triunfo por 2 a 0 en el juego válido por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

Desde el arranque, el conjunto de Avellaneda mostró su ambición. Luciano Vietto, apenas en el primer minuto, casi sorprende con un taco en el área que se fue apenas desviado. La respuesta de Huracán llegó con Bisanz, que exigió a Cambeses con un remate que el arquero contuvo con firmeza. El aviso fue un presagio de lo que se vería: un ida y vuelta intenso, con llegadas en ambas áreas.

A los 22 minutos, la Academia rompió el cero. Duván Vergara apareció por izquierda, se acomodó y sacó un disparo certero para poner el 1-0 y desatar la euforia en el banco visitante. Huracán reaccionó de inmediato: Pereyra tuvo el empate en sus pies a los 35, solo frente al arco, pero su remate increíblemente se fue por arriba del travesaño. Poco antes del descanso, Bisanz probó de nuevo y esta vez fue el palo el que le negó el grito de gol, dejando en claro que la suerte tampoco estaba del lado del Globo.

En el complemento, el equipo de Parque Patricios adelantó sus líneas y buscó con insistencia la igualdad. Miljevic exigió a Cambeses en un tiro libre que el arquero despejó con autoridad, y más tarde Alanís ganó de cabeza dentro del área, pero otra vez el guardameta se vistió de héroe para mantener la ventaja.

El sufrimiento de Racing se transformó en alivio en el minuto 46 del segundo tiempo. Matías Zaracho, quien había ingresado desde el banco, aprovechó un contragolpe letal y sentenció el pleito con un remate preciso que estableció el 2-0 definitivo.

Huracán lo intentó hasta el final, con centros, pelotas paradas y empuje, pero entre la falta de puntería y las atajadas de Cambeses no pudo quebrar la resistencia académica. Racing, con menos posesión pero mayor eficacia, se llevó un triunfo clave de un partido donde el Globo hizo méritos pero careció de contundencia.

En definitiva, fue una victoria con sello académico: orden, solidez defensiva y la jerarquía individual que apareció en los momentos justos para liquidar a un rival que mereció más.