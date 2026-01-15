Luna de Sangre 2026: cuándo y cómo ver desde Argentina el eclipse que teñirá el cielo de rojo

La Luna de Sangre tendrá lugar durante la madrugada del 3 de marzo de 2026 y Argentina tendrá una ubicación privilegiada para su observación completa

Argentina se prepara para recibir uno de los eventos celestes más esperados de la década, un eclipse lunar total, popularmente conocido como Luna de Sangre. El fenómeno tendrá lugar durante la madrugada del 3 de marzo de 2026 y, a diferencia de eventos previos, Argentina contará con una ubicación privilegiada para su observación completa.

Según confirmaron expertos y organismos especializados, la fase de totalidad del eclipse durará aproximadamente 80 minutos. Esto brindará tiempo suficiente para que los aficionados y profesionales de la astronomía puedan capturar imágenes memorables del cielo teñido de rojo.

Este eclipse lunar total se produce cuando la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna, bloqueando la luz solar directa. Sin embargo, el satélite no desaparece, sino que adquiere un tono rojizo o cobrizo debido a la refracción de la luz a través de la atmósfera terrestre.

Un espectáculo de 80 minutos

El evento comenzará formalmente en las primeras horas del 3 de marzo. En regiones como el centro del país, se estima que la fase penumbral inicie cerca de las 02:44 am, alcanzando su punto máximo de coloración a las 05:33 am.

A diferencia de los eclipses solares, este fenómeno puede observarse a simple vista sin ningún tipo de riesgo para los ojos. No se requiere equipamiento especial, aunque el uso de binoculares o telescopios básicos puede realzar significativamente los detalles de la superficie lunar.

Para quienes deseen obtener las mejores fotografías, los especialistas recomiendan buscar zonas con baja contaminación lumínica. Terrazas altas, parques o áreas rurales son los puntos indicados para apreciar el tono rojizo en toda su magnitud.

luna roja argentina 2026

Por qué la Luna se vuelve roja

Desde la Nasa explicaron que este cambio de color se debe a la dispersión de Rayleigh. La atmósfera terrestre dispersa la luz azul y permite que sólo las longitudes de onda más largas, como el rojo y el naranja, lleguen a la superficie lunar.

Este evento será el primero de dos eclipses lunares previstos para el año 2026. Sin embargo, será el más impactante, ya que el segundo, programado para el 28 de agosto, será sólo de carácter parcial.

Además de su valor científico, este eclipse ocurre en un contexto que algunos especialistas definen como un ciclo de “nuevos comienzos”. Astrológicamente, se describe al 2026 como un periodo de transformaciones sociales y personales que demandará flexibilidad.

luna roja argentina 2026 (1)

Consejos para la observación

Para capturar el momento con un celular, se sugiere utilizar un trípode para evitar imágenes movidas y configurar el dispositivo en modo nocturno. El uso de un lente con zoom óptico puede marcar la diferencia en la nitidez del registro.

La visibilidad total del eclipse desde Argentina es una oportunidad inusual, ya que el siguiente fenómeno de estas características no ocurrirá hasta el 31 de diciembre de 2028. Se espera que solo el 31% de la población mundial pueda presenciar la fase total de esta Luna de Sangre.

La comunidad científica recomienda mantenerse atento a los pronósticos climáticos locales, ya que la nubosidad es el único factor que podría obstaculizar la visión del “milagro” astronómico