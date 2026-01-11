Tras un sábado con aire otoñal, se prevé cielo despejado para este domingo en Entre Ríos. Según el SMN las térmicas comenzarán a subir durante la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último informe indica para este domingo 11 de enero buenas condiciones del tiempo en Entre Ríos. El cielo estará despejado prácticamente toda la jornada.

Soleado paseo bicicletas niños primavera.jpg Entre Ríos: cielo despejado y temperaturas máximas de 30 grados

Tras las lluvias del viernes y sábado, se indica una jornada agradable, con temperaturas máximas de hasta 30 grados. Las térmicas comenzarán a subir durante la semana.

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 30 grados. El cielo comienzo algo nublado, pero de inmediato seguirá despejado.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 16 grados y una máxima de 26 grados. El día estará mayormente soleado, con escasas nubes en el cielo.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 30 grados. En estas localidades se prevé cielo algo nublado de mañana y luego despejado.

*En Gualeguay y Victoria, por último, se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 31 grados. El día estará totalmente despejado, al igual que la noche.