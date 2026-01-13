Para Entre Ríos se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 18°C y una máxima que alcanzará los 32°C

Entre Ríos: continúa el calor y anticipan la llegada de frentes fríos

Entre Ríos: continúa el calor y anticipan la llegada de frentes fríos

Entre Ríos: continúa el calor y anticipan la llegada de frentes fríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último informe anuncia un martes con mucho calor para Entre Ríos. Se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 18°C y una máxima que alcanzará los 32°C. El viento soplará leve a moderado desde el sector noreste, manteniendo condiciones típicamente veraniegas. Por otra parte espera que el jueves regresen las tormentas a la región.

La inestabilidad irá en ascenso y se espera que las precipitaciontes comiencen en horas de la madrugada, para luego incrementar intensidad hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde.

Entre Ríos: continúa el calor y anticipan la llegada de frentes fríos

Hantavirus en Entre Ríos: más casos y más letales

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 18 grados y la máxima de 32 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo parcialmente nublado.

*En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 17 grados y máxima de 31 grados. En estas ciudades se anuncia un martes con cielo mayormente nublado.

*En Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón por último, también se aguarda por un día parcialmente nublado. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 20 grados y una máxima de 33 grados.