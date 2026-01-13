El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último informe anuncia un martes con mucho calor para Entre Ríos. Se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 18°C y una máxima que alcanzará los 32°C. El viento soplará leve a moderado desde el sector noreste, manteniendo condiciones típicamente veraniegas. Por otra parte espera que el jueves regresen las tormentas a la región.
Entre Ríos: continúa el calor y anticipan la llegada de frentes fríos
Para Entre Ríos se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 18°C y una máxima que alcanzará los 32°C
La inestabilidad irá en ascenso y se espera que las precipitaciontes comiencen en horas de la madrugada, para luego incrementar intensidad hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde.
Temperatura
*En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 18 grados y la máxima de 32 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo parcialmente nublado.
*En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 17 grados y máxima de 31 grados. En estas ciudades se anuncia un martes con cielo mayormente nublado.
*En Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón por último, también se aguarda por un día parcialmente nublado. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 20 grados y una máxima de 33 grados.