Un sector de Entre Ríos en alerta por lluvias y tormentas para este jueves y viernes

Emitieron alerta naranja por lluvias y tormentas para un sector de Entre Ríos.

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja para la zona centro y norte de Entre Ríos , por lluvias y tormentas para este jueves y viernes.

El área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

En tanto la región sur de la provincia se mantendrá bajo alerta amarilla durante el mismo período de tiempo, los departamentos Victoria, Gueleguay, Gualeguaychú, Tala, Colón, Uruguay e Islas del Ibicuy serán afectados por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Precauciones a tener en cuenta

Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra. Evitar actividades al aire libre. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono