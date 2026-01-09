SMN emitió alerta por tormentas para Entre Ríos

El SMN emitió alertas por tormentas: naranja para el centro y norte de la provincia y amarillo para el sur. Aumenta la temperatura según el pronóstico extendido

El SMN emitió alertas por tormentas: naranja para el centro y norte de la provincia y amarillo para el sur. Aumenta la temperatura según el pronóstico extendido

El SMN emitió alertas por tormentas: naranja para el centro y norte de la provincia y amarillo para el sur. Aumenta la temperatura según el pronóstico extendido

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por tormentas naranja para el centro y norte de la provincia y amarillo para el sur. Dichas advertencias indican, en el caso del alerta naranja, que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

En tanto para el alerta amarillo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Un sector de Entre Ríos en alerta por lluvias y tormentas para este jueves y viernes

Entre Ríos aparece en el mapa nacional de alerta por riesgo extremo de incendios

SMN Alerta naranja y amarilla

Pronóstico extendido

Para este viernes se esperan tormentas fuertes durante la mañana a la tarde y chaparrones por la noche, con temperaturas promedio de entre 16 grados de mínima y 22 de máxima. El viento soplará del sector este en el orden de los 42 a 50 kilómetros por hora.

Para este sábado se esperan tormentas durante la mañana también y por la tarde. El cielo estará parcialmente nublado por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 19 y los 26 grados y el viento predominará del sector este.

El domingo se espera un leve aumento de las temperaturas promedio con 17 grados de mínima y 31 grados de máxima. El cielo estará mayormente nublado durante la mañana y ligeramente nublado durante la tarde. En cuanto a los vientos, soplarán del sector sur.

Para el lunes se esperan temperaturas de entre 19 y 32 grados con cielo algo nublado durante toda la jornada y vientos del sudoeste rotando al noreste.

El martes, las temperaturas promedio se ubicarán entre los 20 y los 33 grados, el cielo permanecerá parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde y noche. Los vientos soplarán del noreste.

Para el miércoles se espera otro aumento de la temperatura con 24 grados de mínima y 34 de máxima, cielo parcialmente nublado durante la mañana, mayormente nublado durante la tarde y noche . Los vientos soplarán del sector norte en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

El jueves se espera un leve descenso de la temperatura con mínima de 21 y máxima de 30. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y los vientos soplarán en sudeste rotando al sur.