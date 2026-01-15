Desde este jueves rige la eliminación total de impuestos a la importación de celulares. La medida reaviva el conflicto con el sector industrial de Tierra del Fuego

El Gobierno nacional avanzó con una nueva medida de fuerte impacto en el mercado tecnológico y en la industria electrónica local: desde este jueves, las importaciones de teléfonos celulares pasan a tributar arancel cero, una decisión que apunta a profundizar la baja de precios y ampliar la competencia, pero que al mismo tiempo reaviva el conflicto con el sector industrial de Tierra del Fuego y los gremios del rubro.

La eliminación total de los aranceles se inscribe en la estrategia oficial de reducción impositiva y apertura comercial, uno de los ejes centrales de la política económica del Ejecutivo.

celulares impuestos cero Celulares con arancel 0%: el rechazo de la industria fueguina

Según estimaciones oficiales, la medida podría derivar en una reducción de hasta el 30% en los precios finales al consumidor, aunque reconocen que el impacto no será inmediato y dependerá de múltiples factores, como el stock disponible, la dinámica del dólar y las decisiones comerciales de fabricantes y retailers.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la decisión y la enmarcó dentro del proceso de desregulación y baja de impuestos que impulsa el Gobierno desde el inicio de su gestión.

“Seguimos cumpliendo con el compromiso de bajar impuestos y facilitar el acceso a la tecnología para todos los argentinos”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda. En la misma línea, sostuvo que se trata de “un nuevo paso en la eliminación de impuestos que permitirá mayor oferta y precios más competitivos”.

Caputo recordó que el proceso comenzó en mayo de 2025, cuando el Gobierno decidió reducir los aranceles de importación del 16% al 8% a través del decreto 333/2025. Según datos oficiales, desde ese momento los precios de los celulares bajaron entre un 25% y un 35%, dependiendo de la marca y el modelo.

“Ahora avanzamos con la eliminación total de los aranceles”, completó el ministro, convencido de que la medida tendrá un efecto positivo sobre el consumo y la inclusión digital.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también respaldó la decisión desde sus redes sociales. En un mensaje publicado en su cuenta de X, expresó: “Los aranceles de importación de celulares pasarán a ser del 0%. Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos. Dios bendiga a la República Argentina”.

Embed A partir de mañana, los aranceles de importación de celulares pasarán a ser del 0%.



Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos.



Dios bendiga a la República Argentina.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) January 14, 2026

Qué pasará con los precios de los celulares

Con la entrada en vigencia del arancel cero, los teléfonos celulares importados dejan de pagar la tasa aduanera que hasta ahora era del 8%. Desde el Gobierno aseguran que esta modificación “mejorará las condiciones de oferta de los bienes alcanzados por la medida, reducirá los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos”.

No obstante, especialistas del sector advierten que la baja no se reflejará de manera automática en las góndolas. En muchos casos, los comercios aún cuentan con stock adquirido bajo el esquema impositivo anterior, y además influyen otros componentes del precio final, como impuestos internos, IVA, costos logísticos y márgenes comerciales.

Aun así, el Ejecutivo insiste en que la mayor competencia -especialmente frente a productos ensamblados en el país- presionará a la baja de los valores y ampliará la oferta de modelos, marcas y tecnologías.

Celulares Tierra del Fuego trabajadores aranceles 0

El rechazo de la industria fueguina

La contracara de la medida se vive con preocupación en Río Grande, epicentro de la industria electrónica nacional. Desde la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) advirtieron que la quita de aranceles profundiza una situación ya crítica para el sector.

“Estamos absolutamente preocupados y entendemos que desde Nación hay una política que va en contra de lo que es la producción nacional. Bajar a cero los aranceles complica aún más la situación”, sostuvo Marcos Linares, secretario adjunto del gremio.

El antecedente inmediato es el conflicto del año pasado, cuando la UOM lanzó un paro por tiempo indeterminado que paralizó la producción de productos electrónicos en las fábricas de Tierra del Fuego. En aquel momento, el sindicato alertó que las decisiones del Ejecutivo “afectan gravemente a la industria, los puestos de trabajo y el derecho soberano a continuar habitando esta provincia”.