Entre Ríos: cesó el alerta pero persiste la posibilidad de lluvias aisladas

Para el domingo en Entre Ríos ya no hay anuncio de lluvias e incluso subirán las temperaturas, con máximas por encima de los 30 grados

10 de enero 2026 · 10:02hs
Foto UNO/Gonzalo Nuñez

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que cesó el alerta en Entre Ríos y se prevé una mejora progresiva del tiempo. De todas maneras, durante la mañana y hasta la tarde persiste la probabilidad de lluvias y chaparrones aislados.

Según el pronóstico, comenzará a despejarse durante la tarde y la noche de este sábado. La nubosidad irá cediendo poco a poco. Para este domingo ya no hay anuncio de lluvias e incluso subirán las temperaturas, con máximas por encima de los 30 grados.

Hay buenas expectativas para el turismo en Entre Ríos

Turismo en Entre Ríos: buen arranque y panorama alentador para las próximas semanas

Entre Ríos tiene la energía eléctrica más barata de la Región Centro.

Entre Ríos tiene la energía eléctrica más barata de la Región Centro

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 25 grados. Indican lluvias aisladas de mañana y tarde; de noche seguirá mayormente nublado.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 18 grados y una máxima de 25 grados. En estas ciudades también se anuncia posibles precipitaciones de mañana y tarde y cielo mayormente nublado de noche.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 23 grados. En estas localidades se prevén lluvias de mañana, lluvias aisladas de tarde y nublado de noche.

*En Gualeguay y Victoria, por último, se pronostica una mínima de 16 grados y una máxima de 25 grados. En estas localidades se prevén probables chaparrones de mañana, lluvias aisladas de tarde y mayormente nublado de noche.

