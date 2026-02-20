Entre Ríos: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

Tras el temporal, mejoran las condiciones del tiempo en Entre Ríos. Las temperaturas descendieron pero la humedad es cercana al 100%

Las condiciones del tiempo mejoran este viernes 20 de febrero, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Luego del temporal, no hay anuncio de lluvias y la nubosidad irá disminuyendo.

Las temperaturas mínimas para hoy se ubicarán en unos 19 grados y las máximas alcanzarán los 30 grados. La humedad permanece elevada, cercana al 97 y 100% en distintas zonas.

La Paz: falleció el conductor que se pegó un tiro luego de chocar con un camión

La Justicia ordenó que el conflicto entre Transporte San José y UTA tramite en Entre Ríos

SMN nubosidad nublado tormenta Entre Ríos: mejora el tiempo pero continúa la humedad

En cuanto al fin de semana, se prevé que la nubosidad siga siendo considerable y hay escasa probabilidad de precipitaciones leves y aisladas en algunas zonas de la provincia.

Temperatura

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima será de 19 grados y la máxima alcanzará los 30 grados. En la capital y alrededores se espera una disminución de la nubosidad. Finalizará la jornada con cielo parcialmente y ligeramente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 19 grados y una máxima de 30 grados. Estará mayormente nublado de mañana y tarde, mientras que de noche ligeramente nublado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 19 grados y una máxima de 30 grados. Se presenta mayormente nublado de mañana, parcialmente nublado de tarde y ligeramente nublado de noche.

En Gualeguay y Victoria, por último, se prevé una mínima de 16 grados y una máxima de 30 grados. En estas localidades también se indica una disminución progresiva de la nubosidad, sin lluvias.