Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

Tras el temporal, mejoran las condiciones del tiempo en Entre Ríos. Las temperaturas descendieron pero la humedad es cercana al 100%

20 de febrero 2026 · 10:44hs
Entre Ríos: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

Foto UNO/Gonzalo Nuñez

Las condiciones del tiempo mejoran este viernes 20 de febrero, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Luego del temporal, no hay anuncio de lluvias y la nubosidad irá disminuyendo.

Las temperaturas mínimas para hoy se ubicarán en unos 19 grados y las máximas alcanzarán los 30 grados. La humedad permanece elevada, cercana al 97 y 100% en distintas zonas.

la justicia ordeno que el conflicto entre transporte san jose y uta tramite en entre rios

La Justicia ordenó que el conflicto entre Transporte San José y UTA tramite en Entre Ríos

Así quedó la camioneta del hombre que luego de chocar se disparó un tiro en La Paz.

La Paz: falleció el conductor que se pegó un tiro luego de chocar con un camión

SMN nubosidad nublado tormenta
Entre Ríos: mejora el tiempo pero continúa la humedad

Entre Ríos: mejora el tiempo pero continúa la humedad

En cuanto al fin de semana, se prevé que la nubosidad siga siendo considerable y hay escasa probabilidad de precipitaciones leves y aisladas en algunas zonas de la provincia.

Temperatura

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima será de 19 grados y la máxima alcanzará los 30 grados. En la capital y alrededores se espera una disminución de la nubosidad. Finalizará la jornada con cielo parcialmente y ligeramente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 19 grados y una máxima de 30 grados. Estará mayormente nublado de mañana y tarde, mientras que de noche ligeramente nublado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 19 grados y una máxima de 30 grados. Se presenta mayormente nublado de mañana, parcialmente nublado de tarde y ligeramente nublado de noche.

En Gualeguay y Victoria, por último, se prevé una mínima de 16 grados y una máxima de 30 grados. En estas localidades también se indica una disminución progresiva de la nubosidad, sin lluvias.

Entre Ríos Tiempo Servicio Meteorológico Nacional SMN humedad
Noticias relacionadas
lanzan convocatoria para internacionalizar industrias culturales entrerrianas

Lanzan convocatoria para internacionalizar industrias culturales entrerrianas

Las intensas tormentas registradas durante la madrugada y la mañana del jueves provocaron complicaciones en Paraná y en distintas localidades de Entre Ríos

Colonia Avellaneda: una heladera sobre la cama y un patio bajo agua, la imagen que dejó el temporal

Desborde del arroyo en Libertador San Martín.

Fuertes lluvias y ráfagas causaron destrozos, evacuaciones y anegamientos en varias ciudades de Entre Ríos

El SMN emitió una alerta naranja por tormentas fuertes para Entre Ríos. 

El SMN emitió una alerta naranja por tormentas fuertes para Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

Entre Ríos: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

El municipio de Rosario del Tala perdió un juicio y debe pagar $150 millones

El municipio de Rosario del Tala perdió un juicio y debe pagar $150 millones

Bordet sobre la reforma laboral: No garantiza empleo ni respeta derechos

Bordet sobre la reforma laboral: "No garantiza empleo ni respeta derechos"

Ultimo Momento
Entre Ríos: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

Entre Ríos: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

El municipio de Rosario del Tala perdió un juicio y debe pagar $150 millones

El municipio de Rosario del Tala perdió un juicio y debe pagar $150 millones

Bordet sobre la reforma laboral: No garantiza empleo ni respeta derechos

Bordet sobre la reforma laboral: "No garantiza empleo ni respeta derechos"

Donald Trump ordenó desclasificar los archivos gubernamentales relacionados con ovnis y vida extraterrestre

Donald Trump ordenó desclasificar los archivos gubernamentales relacionados con ovnis y vida extraterrestre

La Justicia ordenó que el conflicto entre Transporte San José y UTA tramite en Entre Ríos

La Justicia ordenó que el conflicto entre Transporte San José y UTA tramite en Entre Ríos

Policiales
Colecta solidaria en Paraná para cubrir los gastos del velatorio de Patricia Mena

Colecta solidaria en Paraná para cubrir los gastos del velatorio de Patricia Mena

Confirmaron que el cuerpo encontrado es de la mamá Patricia Mena y siguen buscando a Chiara

Confirmaron que el cuerpo encontrado es de la mamá Patricia Mena y siguen buscando a Chiara

La Paz: falleció el conductor que se pegó un tiro luego de chocar con un camión

La Paz: falleció el conductor que se pegó un tiro luego de chocar con un camión

Santa Elena: convocan a una jornada de sensibilización para exigir justicia por casos de violencia de género

Santa Elena: convocan a una jornada de sensibilización para exigir justicia por casos de violencia de género

Imputaron a Ernesto Caamaño por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

Imputaron a Ernesto Caamaño por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

Ovación
Boca recibe a Racing en un partido con mucho en juego

Boca recibe a Racing en un partido con mucho en juego

Lanús venció a Flamengo en el cruce de ida por la Recopa Sudamericana

Lanús venció a Flamengo en el cruce de ida por la Recopa Sudamericana

Capibaras XV tendrá a cuatro paranaenses en la formación para el debut

Capibaras XV tendrá a cuatro paranaenses en la formación para el debut

La Selección Argentina se alista para jugar en Colombia el Panamericano

La Selección Argentina se alista para jugar en Colombia el Panamericano

Franco Catena será el protagonista principal de la primera velada del año en Paraná

Franco Catena será el protagonista principal de la primera velada del año en Paraná

La provincia
Entre Ríos: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

Entre Ríos: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

El municipio de Rosario del Tala perdió un juicio y debe pagar $150 millones

El municipio de Rosario del Tala perdió un juicio y debe pagar $150 millones

Bordet sobre la reforma laboral: No garantiza empleo ni respeta derechos

Bordet sobre la reforma laboral: "No garantiza empleo ni respeta derechos"

La Justicia ordenó que el conflicto entre Transporte San José y UTA tramite en Entre Ríos

La Justicia ordenó que el conflicto entre Transporte San José y UTA tramite en Entre Ríos

Paraná: tras el hallazgo de la madre, continúa la búsqueda de Chiara Barrios

Paraná: tras el hallazgo de la madre, continúa la búsqueda de Chiara Barrios

Dejanos tu comentario