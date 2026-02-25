Llegó un frente frío con viento del sur a Entre Ríos que provocó el descenso de temperatura. La nubosidad se mantendrá variable

Entre Ríos: bajó la temperatura y este miércoles la máxima alcanzará los 26 grados

La temperatura bajó considerablemente en Entre Ríos, tras días de calor húmedo. Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) las temperaturas mínimas se ubican entre 16 y 17 grados, mientras que la máxima para este miércoles se ubicará en 26 grados.

Tras las inestabilidades repentinas que se registraron este martes de noche en algunas zonas de la provincia, mejoran las condiciones del tiempo, con escasa nubosidad. La nubosidad se mantendrá variable los próximos días y repuntarán las temperaturas durante el fin de semana.

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 26 grados. El día se presentará parcialmente nublado.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 20 grados y una máxima de 26 grados. Allí también se prevé un día soleado con algunas nubes.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 26 grados. Al igual que en las otras localidades, estará entre algo y parcialmente nublado.

*En Victoria y Gualeguay anuncian 15 grados de mínima y 26 grados de máxima, con cielo algo nublado de mañana y tarde y parcialmente nublado de noche.