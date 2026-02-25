Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: bajó la temperatura y este miércoles la máxima alcanzará los 26 grados

Llegó un frente frío con viento del sur a Entre Ríos que provocó el descenso de temperatura. La nubosidad se mantendrá variable

25 de febrero 2026 · 08:41hs
Entre Ríos: bajó la temperatura y este miércoles la máxima alcanzará los 26 grados

Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

Entre Ríos: bajó la temperatura y este miércoles la máxima alcanzará los 26 grados
Entre Ríos: bajó la temperatura y este miércoles la máxima alcanzará los 26 grados

Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

Entre Ríos: bajó la temperatura y este miércoles la máxima alcanzará los 26 grados
Entre Ríos: bajó la temperatura y este miércoles la máxima alcanzará los 26 grados

UNO / Juan Ignacio Pereira

Entre Ríos: bajó la temperatura y este miércoles la máxima alcanzará los 26 grados
Entre Ríos: bajó la temperatura y este miércoles la máxima alcanzará los 26 grados

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

Entre Ríos: bajó la temperatura y este miércoles la máxima alcanzará los 26 grados

La temperatura bajó considerablemente en Entre Ríos, tras días de calor húmedo. Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) las temperaturas mínimas se ubican entre 16 y 17 grados, mientras que la máxima para este miércoles se ubicará en 26 grados.

Tras las inestabilidades repentinas que se registraron este martes de noche en algunas zonas de la provincia, mejoran las condiciones del tiempo, con escasa nubosidad. La nubosidad se mantendrá variable los próximos días y repuntarán las temperaturas durante el fin de semana.

Rogelio Frigerio habló sobre las rutas en la provincia.

Frigerio celebró la licitación de la concesión de las rutas 18 y 12 en Entre Ríos

no te va gustar anuncio su gira y confirmo shows en entre rios

No Te Va Gustar anunció su gira y confirmó shows en Entre Ríos

SMN calor altas temperaturas
Entre R&iacute;os: baj&oacute; la temperatura y este mi&eacute;rcoles la m&aacute;xima alcanzar&aacute; los 26 grados

Entre Ríos: bajó la temperatura y este miércoles la máxima alcanzará los 26 grados

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 26 grados. El día se presentará parcialmente nublado.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 20 grados y una máxima de 26 grados. Allí también se prevé un día soleado con algunas nubes.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 26 grados. Al igual que en las otras localidades, estará entre algo y parcialmente nublado.

*En Victoria y Gualeguay anuncian 15 grados de mínima y 26 grados de máxima, con cielo algo nublado de mañana y tarde y parcialmente nublado de noche.

Entre Ríos SMN Servicio Meteorológico Nacional Temperatura
Noticias relacionadas
Entre Ríos: martes caluroso e intestable

Entre Ríos: martes caluroso e intestable

entre rios y el desafio de las aulas vacias: ¿como asegurar la sostenibilidad de los colegios?

Entre Ríos y el desafío de las aulas vacías: ¿Cómo asegurar la sostenibilidad de los colegios?

Agmer rechazó la propuesta salarial del Gobierno provincial.

Agmer rechazó la propuesta salarial del Gobierno provincial

Los vehículos recuperados servirán para patrullar en la provincia de Entre Ríos.

Entre Ríos: recuperan vehículos del delito para fortalecer el patrullaje

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos: bajó la temperatura y este miércoles la máxima alcanzará los 26 grados

Entre Ríos: bajó la temperatura y este miércoles la máxima alcanzará los 26 grados

Con una nueva edición de la Noche de los Almacenes, Costa Grande se viste de fiesta

Con una nueva edición de la Noche de los Almacenes, Costa Grande se viste de fiesta

¿Quién legitima la cultura: el público presencial o la reacción en redes sociales?

¿Quién legitima la cultura: el público presencial o la reacción en redes sociales?

Ultimo Momento
Entre Ríos: bajó la temperatura y este miércoles la máxima alcanzará los 26 grados

Entre Ríos: bajó la temperatura y este miércoles la máxima alcanzará los 26 grados

Con una nueva edición de la Noche de los Almacenes, Costa Grande se viste de fiesta

Con una nueva edición de la Noche de los Almacenes, Costa Grande se viste de fiesta

¿Quién legitima la cultura: el público presencial o la reacción en redes sociales?

¿Quién legitima la cultura: el público presencial o la reacción en redes sociales?

Rowing es un equipo que le da pelea a todos

"Rowing es un equipo que le da pelea a todos"

El CGE difundió orientaciones institucionales para acompañar el Último Primer Día

El CGE difundió orientaciones institucionales para acompañar el Último Primer Día

Policiales
La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Ovación
Rowing es un equipo que le da pelea a todos

"Rowing es un equipo que le da pelea a todos"

Bareiro, con un doblete en su debut, le dio la victoria a Boca en Salta

Bareiro, con un doblete en su debut, le dio la victoria a Boca en Salta

Adam Bareiro tuvo un debut soñado en Boca Juniors y dejó atrás su paso sin goles por River Plate

Adam Bareiro tuvo un debut soñado en Boca Juniors y dejó atrás su paso sin goles por River Plate

River llegó a un acuerdo de palabra por Chacho Coudet

River llegó a un acuerdo de palabra por Chacho Coudet

Belgrano bailó a Atlético Tucumán y es el puntero de la Zona B

Belgrano bailó a Atlético Tucumán y es el puntero de la Zona B

La provincia
Entre Ríos: bajó la temperatura y este miércoles la máxima alcanzará los 26 grados

Entre Ríos: bajó la temperatura y este miércoles la máxima alcanzará los 26 grados

Con una nueva edición de la Noche de los Almacenes, Costa Grande se viste de fiesta

Con una nueva edición de la Noche de los Almacenes, Costa Grande se viste de fiesta

El CGE difundió orientaciones institucionales para acompañar el Último Primer Día

El CGE difundió orientaciones institucionales para acompañar el Último Primer Día

Frigerio celebró la licitación de la concesión de las rutas 18 y 12 en Entre Ríos

Frigerio celebró la licitación de la concesión de las rutas 18 y 12 en Entre Ríos

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

Dejanos tu comentario