Renovaron alerta amarilla en Entre Ríos por tormentas fuertes para este lunes

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas fuertes para todo el territorio de Entre Ríos para este lunes. El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas.

Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

Precauciones

Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra. Evitar actividades al aire libre. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.