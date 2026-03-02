SMN: cielo despejado con temperatura de hasta 35 grados

Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

2 de marzo 2026 · 08:46hs
Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico para este lunes cielo despejado por la mañana, algo nublado por la tarde y por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 19 grados de mínima y los 35 grados de máxima. El viento soplará del noreste.

Para el martes se prevé cielo mayormente nublado durante la mañana, tormentas aisladas durante la tarde y cielo mayormente nublado durante la noche. Las temperaturas continuarán altas con 21 grados de mínima y 31 grados de máxima. Los vientos soplarán del sector sudeste en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora. rotando al sudoeste.

El miércoles se esperan temperaturas de entre 19 y 35 grados con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y vientos predominantes del sudeste rotando al noreste.

Para este jueves se registrará un leve descenso de la temperatura. Se prevén tormentas aisladas durante toda la jornada con temperaturas de entre 21 grados de mínima y 28 de máxima. Los vientos soplarán del sector este.

El viernes las temperaturas se ubicarán entre los 18 y los 27 grados, el cielo estará nublado durante todo el día y los vientos soplarán del sector este.

El sábado se espera una mínima de 20 y una máxima de 27 con cielo nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la tarde. Los vientos predominarán del sector este.

SMN temperaturas Servicio Meteorológico Nacional
