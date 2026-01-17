Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

SMN: continúa el calor y el tiempo inestable

Para este sábado el SMN pronosticó temperaturas promedio de entre 23 y 32 grados. Hay probabilidad de chaparrones. Pronóstico extendido

17 de enero 2026 · 07:25hs
Foto: UNO

Para este sábado, se pronosticaron temperaturas promedio de entre 23 y 32 grados. Por la mañana se pronostican chaparrones, por la tarde y noche mayormente nublado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó, para este sábado, temperaturas promedio de entre 23 y 32 grados. Por la mañana se pronostican chaparrones, por la tarde y noche el cielo estará mayormente nublado. Los vientos soplarán desde el sector norte rotando al noroeste.

Para este domingo se esperan tormentas aisladas por la madrugada, cielo mayormente nublado por la tarde por la mañana, tormentas aisladas por la tarde y cielo parcialmente nublado durante la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 20 grados de mínima y los 31 de máxima y el viento soplarán del sector este en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

El SMN pronosticó un jueves y viernes inestable y con alertas amarillos por tormentas pra distintas partes de la provincia de Entre Ríos

SMN renovó alerta por tormenas fuertes para parte de Entre Ríos

Entre Ríos: continúa el calor y anticipan la llegada de frentes fríos

Entre Ríos: continúa el calor y anticipan la llegada de frentes fríos

Para este lunes se prevé un leve descenso de la temperatura con mínimas de 15 máximas de 28. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante la mañana y algo nublado durante la tarde y los vientos soplarán del sector este.

Para el martes se esperan temperaturas de entre 18 y 29 grados con cielo algo nublado durante toda la jornada y vientos soplando del noreste.

El miércoles el cielo estará algo nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 19 y 32 grados y vientos del noreste.

Para el jueves se esperan temperaturas de entre 20 y 33 grados con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y vientos del sector norte.

El viernes habrá otro leve aumento de la temperatura con mínimas de 22 máxima de 34, cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 22 y 34 grados y vientos predominantes del sector norte.

