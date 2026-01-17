Uno Entre Rios | La Provincia | Fitosanitarios

En 2025 hubo récord de recuperación de envases vacíos de fitosanitarios en la provincia

El reporte final anual arroja un total de 435.819 kilos recolectados de envases fitosanitarios, superando ampliamente los 254.659 del período 2024.

17 de enero 2026 · 17:57hs
Al 31 de diciembre, el sector agropecuario alcanzó los 435.819 kilos de plásticos entregados a los centros de almacenamiento distribuidos en la provincia, con los se confirmó el crecimiento histórico en la gestión de envases vacíos de fitosanitarios en la provincia.

El dato fue dado a conocer por el Ministerio de Desarrollo Económico, tras el cierre definitivo del ciclo operativo de 2025. En rigor, el reporte final anual arroja un total de 435.819 kilos recolectados, superando ampliamente los 254.659 del período 2024.

Saldo positivo de envases

Este incremento del 71,13 por ciento consolida la tendencia positiva y ratifica el compromiso del sector agropecuario con la economía circular. El balance anual destaca que se lograron retirar del campo más de 181 toneladas adicionales de plástico respecto al año previo.

Las estadísticas expresan que las cadenas productivas reafirman sus metas de sustentabilidad para el ciclo 2026, fortaleciendo el circuito de disposición final segura y responsable, que se implementa en todo el país a través de la Asociación Campo Limpio.

Fitosanitarios Envases plásticos
