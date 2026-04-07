Senasa refuerza la lucha contra el picudo rojo en Entre Ríos.

Senasa capacitó a municipios de Entre Ríos en vigilancia y control del picudo rojo, una plaga que amenaza palmeras y biodiversidad en la región.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) llevó adelante una jornada de actualización técnica sobre el picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus) , con el objetivo de fortalecer las capacidades de respuesta de los equipos municipales de la Entre Ríos.

El encuentro se desarrolló en el Centro de Formación, Innovación y Servicios (CFIS), donde especialistas del Centro Regional Entre Ríos del Senasa brindaron herramientas operativas orientadas a la vigilancia activa y el control de esta plaga. La presencia del picudo rojo representa una amenaza significativa tanto para la biodiversidad como para el valor ornamental de palmeras en espacios públicos y privados.

Entre Ríos fortalece su red de alerta contra el picudo rojo

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Durante la capacitación, los profesionales destacaron que uno de los principales desafíos radica en el comportamiento biológico del insecto: sus larvas se desarrollan en el interior de las palmeras, alimentándose de sus tejidos y ocultando los daños hasta etapas avanzadas. Por ello, subrayaron que la formación del personal en territorio resulta clave para detectar signos tempranos de infestación.

Además, se avanzó en la estandarización de protocolos de acción y se presentó el plan nacional de contingencia frente a la plaga. Los agentes municipales recibieron instrucción específica sobre la identificación del insecto y los procedimientos adecuados para la toma de muestras, siguiendo estrictas normas de bioseguridad para evitar la dispersión accidental durante su manipulación o traslado hacia laboratorios oficiales.

Esta iniciativa refuerza la articulación entre el Senasa y los equipos locales, consolidando una red de alerta temprana que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales focos. La unificación de criterios de monitoreo y manejo sanitario resulta fundamental para proteger la sanidad vegetal y preservar la biodiversidad en las áreas urbanas y rurales de Entre Ríos.