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Entre Ríos: anunciaron el cronograma de pagos para la administración pública provincial

El gobierno de Entre Ríos dio a conocer el cronograma de pagos para trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial.

28 de mayo 2026 · 10:24hs
El pago de sueldos para los estatales comienza este sábado.

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El gobierno dio a conocer el cronograma de pagos de los haberes de mayo a activos y pasivos de la administración pública provincial, el cual se iniciará el sábado 30 de este mes y se extenderá hasta el 6 de junio.

Casa de Gobierno Cronograma de Pagos.jpg
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Cronograma de pago

*Sábado 30 de mayo: hasta 910.000 pesos.

*Martes 2 de junio: desde 910.001 hasta 1.200.000 pesos.

*Miércoles 3 de junio: desde 1.200.001 hasta 1.390.000 pesos.

*Jueves 4 de junio: desde 1.390.001 hasta 1.700.000 pesos.

*Viernes 5 de junio: desde 1.700.001 hasta 2.280.000 pesos.

*Lunes 8 de junio: superior a 2.280.001 pesos.

Entre Ríos Cronograma Gobierno Administración Pública
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