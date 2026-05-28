Recordarán el día que Néstor Kirchner llegó a Entre Ríos en 2003 y destrabó el conflicto docente

A 23 años de la visita de Néstor Kirchner a Paraná durante el conflicto docente de 2003, Daniel Filmus encabezará una actividad en Paraná.

A 23 años de la visita de Néstor Kirchner a Paraná durante el conflicto docente de 2003, Daniel Filmus encabezará una actividad en Paraná.

A 23 años de la visita de Néstor Kirchner a Paraná durante el conflicto docente de 2003, Daniel Filmus encabezará una actividad en Paraná.

A 23 años de la visita de Néstor Kirchner a Paraná durante el conflicto docente de 2003, Daniel Filmus encabezará una actividad en Paraná.

A 23 años de la visita de Néstor Kirchner a Paraná durante el conflicto docente de 2003, Daniel Filmus encabezará una actividad en Paraná.

A 23 años de la visita de Néstor Kirchner a Paraná durante el conflicto docente de 2003, Daniel Filmus encabezará una actividad en Paraná.

A 23 años de la visita de Néstor Kirchner a Paraná durante el conflicto docente de 2003, Daniel Filmus encabezará una actividad en Paraná.

A 23 años de la visita de Néstor Kirchner a Paraná durante el conflicto docente de 2003, Daniel Filmus encabezará una actividad en Paraná.

A 23 años de la visita de Néstor Kirchner a Paraná durante el conflicto docente de 2003, Daniel Filmus encabezará una actividad en Paraná.

A 23 años de la visita presidencial que marcó un punto de inflexión en la política educativa y en el vínculo entre Nación y provincia, este 28 de mayo se recuerda la llegada de Néstor Kirchner a Paraná, en medio de un fuerte conflicto docente que atravesaba a Entre Ríos. “Llegó Kirchner y hay clases”, tituló UNO en su portada del 28 de mayo de 2003, sintetizando una jornada que quedó registrada como histórica. La visita se produjo el 27 de mayo, apenas dos días después de la asunción presidencial, en un contexto de tensión social por meses de salarios adeudados a docentes y el inicio aún paralizado del ciclo lectivo.

La cobertura periodística de aquel día ocupó el lugar central del diario, relatando el ingreso del entonces presidente caminando por calle Córdoba hasta la sede del Consejo General de Educación (CGE), donde encabezó un acto colmado de docentes y trabajadores estatales. En ese escenario, el entonces gobernador Sergio Montiel no pudo permanecer en el lugar tras haber sido agredido previamente por manifestantes.

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Nestor Kirchner Parana 27 mayo 2003 8

Durante la jornada también participaron el entonces ministro de Educación Daniel Filmus, quien había mantenido negociaciones con gremios docentes, el ministro del Interior Aníbal Fernández, y otros referentes políticos como Pedro Guastavino y Jorge Busti, además de la presencia de dirigentes sindicales como Marta Maffei.

Aquel día estuvo marcado por negociaciones intensas, una llegada presidencial en medio de la crisis y la posterior firma de un acuerdo que habilitó el inicio de clases.

Nestor Kirchner Parana 27 mayo 2003 9

Actividad de hoy

En este nuevo aniversario, se realizará una actividad de reflexión en Paraná. A 23 años de la llegada de Néstor Kirchner a la ciudad, se desarrollará un encuentro con Filmus para analizar el legado del proyecto político del fallecido expresidente.

El evento se realizará este jueves a las 18.30 horas en Montevideo 245 (AMET), en Paraná. Desde la organización señalan que, en un contexto de debates actuales sobre el financiamiento educativo, resulta necesario recuperar aquellas experiencias para pensar los desafíos del presente.