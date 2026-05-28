Uno Entre Rios | La Provincia | Néstor Kirchner

Recordarán el día que Néstor Kirchner llegó a Entre Ríos en 2003 y destrabó el conflicto docente

A 23 años de la visita de Néstor Kirchner a Paraná durante el conflicto docente de 2003, Daniel Filmus encabezará una actividad en Paraná.

28 de mayo 2026 · 11:15hs
A 23 años de la visita de Néstor Kirchner a Paraná durante el conflicto docente de 2003

Foto: Archivo UNO

A 23 años de la visita de Néstor Kirchner a Paraná durante el conflicto docente de 2003, Daniel Filmus encabezará una actividad en Paraná.
A 23 años de la visita de Néstor Kirchner a Paraná durante el conflicto docente de 2003

Foto: Archivo UNO

A 23 años de la visita de Néstor Kirchner a Paraná durante el conflicto docente de 2003, Daniel Filmus encabezará una actividad en Paraná.
A 23 años de la visita de Néstor Kirchner a Paraná durante el conflicto docente de 2003

Foto: Archivo UNO

A 23 años de la visita de Néstor Kirchner a Paraná durante el conflicto docente de 2003, Daniel Filmus encabezará una actividad en Paraná.
A 23 años de la visita de Néstor Kirchner a Paraná durante el conflicto docente de 2003

Foto: Archivo UNO

A 23 años de la visita de Néstor Kirchner a Paraná durante el conflicto docente de 2003, Daniel Filmus encabezará una actividad en Paraná.
A 23 años de la visita de Néstor Kirchner a Paraná durante el conflicto docente de 2003

Foto: Archivo UNO

A 23 años de la visita de Néstor Kirchner a Paraná durante el conflicto docente de 2003, Daniel Filmus encabezará una actividad en Paraná.
A 23 años de la visita de Néstor Kirchner a Paraná durante el conflicto docente de 2003

Foto: Archivo UNO

A 23 años de la visita de Néstor Kirchner a Paraná durante el conflicto docente de 2003, Daniel Filmus encabezará una actividad en Paraná.
A 23 años de la visita de Néstor Kirchner a Paraná durante el conflicto docente de 2003

Foto: Archivo UNO

A 23 años de la visita de Néstor Kirchner a Paraná durante el conflicto docente de 2003, Daniel Filmus encabezará una actividad en Paraná.
A 23 años de la visita de Néstor Kirchner a Paraná durante el conflicto docente de 2003

Foto: Archivo UNO

A 23 años de la visita de Néstor Kirchner a Paraná durante el conflicto docente de 2003, Daniel Filmus encabezará una actividad en Paraná.

A 23 años de la visita presidencial que marcó un punto de inflexión en la política educativa y en el vínculo entre Nación y provincia, este 28 de mayo se recuerda la llegada de Néstor Kirchner a Paraná, en medio de un fuerte conflicto docente que atravesaba a Entre Ríos. “Llegó Kirchner y hay clases”, tituló UNO en su portada del 28 de mayo de 2003, sintetizando una jornada que quedó registrada como histórica. La visita se produjo el 27 de mayo, apenas dos días después de la asunción presidencial, en un contexto de tensión social por meses de salarios adeudados a docentes y el inicio aún paralizado del ciclo lectivo.

La cobertura periodística de aquel día ocupó el lugar central del diario, relatando el ingreso del entonces presidente caminando por calle Córdoba hasta la sede del Consejo General de Educación (CGE), donde encabezó un acto colmado de docentes y trabajadores estatales. En ese escenario, el entonces gobernador Sergio Montiel no pudo permanecer en el lugar tras haber sido agredido previamente por manifestantes.

El pago de sueldos para los estatales comienza este sábado.

Entre Ríos: anunciaron el cronograma de pagos para la administración pública provincial

guardianes en peligro: muerte de un buho y la amenaza de la leptospirosis

Guardianes en peligro: muerte de un búho y la amenaza de la leptospirosis

Nestor Kirchner Parana 27 mayo 2003 8

Durante la jornada también participaron el entonces ministro de Educación Daniel Filmus, quien había mantenido negociaciones con gremios docentes, el ministro del Interior Aníbal Fernández, y otros referentes políticos como Pedro Guastavino y Jorge Busti, además de la presencia de dirigentes sindicales como Marta Maffei.

Aquel día estuvo marcado por negociaciones intensas, una llegada presidencial en medio de la crisis y la posterior firma de un acuerdo que habilitó el inicio de clases.

Nestor Kirchner Parana 27 mayo 2003 9

Actividad de hoy

En este nuevo aniversario, se realizará una actividad de reflexión en Paraná. A 23 años de la llegada de Néstor Kirchner a la ciudad, se desarrollará un encuentro con Filmus para analizar el legado del proyecto político del fallecido expresidente.

El evento se realizará este jueves a las 18.30 horas en Montevideo 245 (AMET), en Paraná. Desde la organización señalan que, en un contexto de debates actuales sobre el financiamiento educativo, resulta necesario recuperar aquellas experiencias para pensar los desafíos del presente.

Néstor Kirchner Paraná Entre Ríos
Noticias relacionadas
El Instituto Nacional del Agua (INA) registra un escenario meteorológico deficitario en la cuenca. Las próximas semanas serán estables y de gradual descenso 

Situación hidrológica en Entre Ríos: prevalece el estado de aguas medias bajas con tendencia al descenso

recuperaron y liberaron jilgueros secuestrados en un operativo vial

Recuperaron y liberaron jilgueros secuestrados en un operativo vial

En Entre Ríos el Copnaf cuenta con el programa Familias de Abrigo

Familias de Abrigo: el programa que promueve el cuidado, la contención y la solidaridad

El Gobierno de Entre Ríos otorgó un incremento en las becas.

El Gobierno de Entre Ríos otorgó un incremento en las becas

Ver comentarios

Lo último

Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

Recordarán el día que Néstor Kirchner llegó a Entre Ríos en 2003 y destrabó el conflicto docente

Recordarán el día que Néstor Kirchner llegó a Entre Ríos en 2003 y destrabó el conflicto docente

APB: Quique sorprendió a Olimpia y se prende en la pelea

APB: Quique sorprendió a Olimpia y se prende en la pelea

Ultimo Momento
Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

Recordarán el día que Néstor Kirchner llegó a Entre Ríos en 2003 y destrabó el conflicto docente

Recordarán el día que Néstor Kirchner llegó a Entre Ríos en 2003 y destrabó el conflicto docente

APB: Quique sorprendió a Olimpia y se prende en la pelea

APB: Quique sorprendió a Olimpia y se prende en la pelea

Entre Ríos: anunciaron el cronograma de pagos para la administración pública provincial

Entre Ríos: anunciaron el cronograma de pagos para la administración pública provincial

Rescataron a ocho perros en una causa por maltrato animal en Chajarí

Rescataron a ocho perros en una causa por maltrato animal en Chajarí

Policiales
Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

Rompió la vidriera de un local de Paraná y se llevó prendas: quedó filmado

Rescataron a ocho perros en una causa por maltrato animal en Chajarí

Rescataron a ocho perros en una causa por maltrato animal en Chajarí

Tensión en Concepción del Uruguay por varios allanamientos antidrogas

Tensión en Concepción del Uruguay por varios allanamientos antidrogas

Colón: falleció una de las jóvenes accidentadas tras el choque del domingo

Colón: falleció una de las jóvenes accidentadas tras el choque del domingo

Concordia: el fuego consumió una vivienda familiar

Concordia: el fuego consumió una vivienda familiar

Ovación
APB: Quique sorprendió a Olimpia y se prende en la pelea

APB: Quique sorprendió a Olimpia y se prende en la pelea

Boca define su futuro en la Copa Libertadores

Boca define su futuro en la Copa Libertadores

River Plate goleó a Blooming en el Monumental y terminó primero de su grupo

River Plate goleó a Blooming en el Monumental y terminó primero de su grupo

Independiente Rivadavia venció sobre el final a Bolívar y ganó el Grupo C de la Libertadores

Independiente Rivadavia venció sobre el final a Bolívar y ganó el Grupo C de la Libertadores

Platense venció a Corinthians en Brasil y avanzó a los octavos de final de la Libertadores

Platense venció a Corinthians en Brasil y avanzó a los octavos de final de la Libertadores

La provincia
Recordarán el día que Néstor Kirchner llegó a Entre Ríos en 2003 y destrabó el conflicto docente

Recordarán el día que Néstor Kirchner llegó a Entre Ríos en 2003 y destrabó el conflicto docente

Entre Ríos: anunciaron el cronograma de pagos para la administración pública provincial

Entre Ríos: anunciaron el cronograma de pagos para la administración pública provincial

Guardianes en peligro: muerte de un búho y la amenaza de la leptospirosis

Guardianes en peligro: muerte de un búho y la amenaza de la leptospirosis

Situación hidrológica en Entre Ríos: prevalece el estado de aguas medias bajas con tendencia al descenso

Situación hidrológica en Entre Ríos: prevalece el estado de aguas medias bajas con tendencia al descenso

Recuperaron y liberaron jilgueros secuestrados en un operativo vial

Recuperaron y liberaron jilgueros secuestrados en un operativo vial

Dejanos tu comentario