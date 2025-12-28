Se destrabó un conflicto y hay guardavidas en las playas de Concordia

Las seis playas del lago de Salto Grande de Concordia ya cuentan con socorristas, tras un acuerdo con el gremio que los nuclea.

En los últimos días se destrabó un conflicto en Concordia que tenía a una de las zonas más requeridas por los bañistas en esta época del año, como lo es el lago de Salto Grande. Lo cierto es que los guardavidas ya fueron habilitados para controlar los seis sectores habilitados.

Lo cierto es que se pudo destrabar el acuerdo entre Codesal –el ente provincial que rige en el perilago– y la Municipalidad local para que se puedan llevar a cabo la selección y contratación de los trabajadores.

De esta manera, se informó que las playas habilitadas en el lago serán Sol Norte, Sol Sur, Palmeritas, Península Soler, Perdices y Los Médicos en el horario de 8 a 20. Por otra parte, ya sea las playas de Punta Viracho y el camping Las Palmeras, que regresó nuevamente a la órbita de la provincia estará bajo la responsabilidad de Codesal (Corporación para el Desarrollo de Salto Grande) debido a que en esos dos lugares se cobra una entrada para su ingreso.

Playa Concordia.jpg Playas habilitadas en Concordia.

Según se supo, desde el municipio se contactaron con la delegación de Sugara (Sindicato Único de Guardavidas de la República Argentina) y de esta manera se rubricaron los contratos de 40 trabajadores que estarán bajo la vigilancia del lago desde el pasado miércoles 24.

De esta manera se pudo poner fin a una reclamada preocupación, ya que con la suba de las temperaturas en las últimas semanas la gente había empezado a concurrir a las playas del lago y no contaba con guardavidas. La preocupación desde el gremio era que mucha gente estaba concurriendo a esos sectores y ante un eventual pedido de rescate no estaría el personal especializado.

En los últimos días los trabajadores estaban completando el balizamiento de las zonas que se presentan seguras para los bañistas, por lo que algunas playas ya contaban con el boyado reglamentario.

Por otra parte, destacaron el trabajo en conjunto que se realiza en cada una de las playas y el hospital modular que está ubicado en el paso fronterizo de la represa de Salto Grande, donde hay una ambulancia a disposición, como también de un desfibrilador que en caso de urgencia sea necesaria. No obstante, los guardavidas han realizado en su momento las capacitaciones correspondientes para llevar a cabo las maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar) hasta tanto llegue la ambulancia.

Cabe destacar que la Temporada de Verano 2026 denominada “Concordia en tus Sentidos” se inauguró en la primera quincena de diciembre y tanto las playas de la costanera, como la del Nebel cuentan con la presencia de guardavidas.

En la ocasión, el presidente ejecutivo del Emcontur (Ente Mixto Concordiense de Turismo), Laureano Schvartzman, celebró la concreción del lanzamiento luego de varias reprogramaciones por mal clima. Subrayó que la oferta turística surge gracias a una “diversidad muy grande de actores” que sostienen la actividad todo el año.

“Estamos muy entusiasmados. Creemos que tendremos una gran temporada, invitando a vivir Concordia desde los sentidos, tanto a visitantes como a residentes”, sostuvo.

Recuperación de playa Tortuga Alegre en Concordia

Vale aclarar que hace dos semanas el gobierno provincial recuperó el camping de la Tortuga Alegre, que estuvo durante más de 20 años bajo la ocupación de un privado y tras la finalización de un proceso administrativo y judicial volverá a la provincia para su administración con fines turísticos.

Tras la visita del gobernador Rogelio Frigerio, el funcionario comentó que lo estaban recuperando “después de más de 20 años de ocupación y abandono en manos de unos vivos, en general, amigos del poder de turno”. Aseguró que el objetivo central es restaurar y mejorar el espacio, indicando que lo van a “poner en valor, como estamos poniendo en valor el resto de las joyas turísticas de Concordia”.

No obstante, desde Codesal explicaron que permanecerá cerrado y que la apertura se llevará a cabo al momento que la justicia lo determine y el predio esté en condiciones, ya que el objetivo es brindar seguridad a los visitantes, para que acampantes, turistas y pescadores "se sientan realmente resguardados y cuidados". La gestión de La Tortuga Alegre estará a cargo de Codesal, aunque se realizarán licitaciones públicas para los servicios de proveeduría y cantina.