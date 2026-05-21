Paraná prepara una agenda especial para el fin de semana largo de mayo

Durante cuatro jornadas habrá actividades en Paraná vinculadas a la identidad local, la historia y la producción regional

Paraná ofrecerá durante el fin de semana largo una agenda cargada de actividades culturales, gastronómicas, recreativas y deportivas para vecinos y visitantes. Del viernes 22 al lunes 25 de mayo, distintos espacios de la capital entrerriana concentrarán propuestas pensadas para disfrutar en familia, recorrer la ciudad y compartir encuentros al aire libre.

La programación es organizada por la Municipalidad de Paraná junto a instituciones y actores del sector privado, con iniciativas que combinarán música en vivo, ferias, gastronomía regional, recorridos turísticos y actividades vinculadas a la fecha patria.

Uno de los principales puntos de encuentro será el Paseo Matero, ubicado frente a Plaza Le Petit Pisant, donde durante las cuatro jornadas habrá emprendedores, artesanos, propuestas gastronómicas y espectáculos musicales. La iniciativa buscará reunir sabores típicos y producción local en un espacio abierto junto al río.

La gastronomía tendrá además otro eje importante con una nueva edición de Sabores del Litoral, que se realizará en Sala Mayo con la participación de más de 50 emprendedores y un patio gastronómico. A esto se sumarán las propuestas de Sabores de las Ferias, con almuerzos patrios, comidas tradicionales y degustaciones en el Mercado Sud y en la feria de Salta y Nogoyá.

Entre las alternativas para recorrer la ciudad aparecerán nuevas salidas del Paraná Bus Turístico, cuyos recorridos serán a beneficio de la Asociación MirarTea. También se desarrollarán caminatas guiadas del ciclo Descubrí Paraná, una invitación a conocer la historia, el patrimonio arquitectónico y los paisajes urbanos de la capital entrerriana.

La programación incluirá además actividades vinculadas con la identidad local y el pasado histórico de la ciudad. En ese marco se realizará el ciclo Pensar Paraná, con charlas y recorridas guiadas sobre el rol de Paraná como capital de la Confederación Argentina.

El deporte también tendrá espacio dentro de la agenda. El sábado se disputará una nueva fecha del Super Rugby Américas en la sede Tortuguitas del Paraná Rowing Club, donde Capibaras enfrentará a Selknam de Chile. En tanto, el domingo se desarrollará la Maratón Día del Ejército Argentino en la Costanera Baja.

Las celebraciones patrias tendrán uno de sus momentos centrales el domingo por la noche con la Gala Artística Patria en el Teatro Municipal 3 de Febrero, que reunirá música, danza y teatro con entrada libre. El lunes 25 de mayo, en tanto, se realizará el Acto Central y Desfile Cívico Militar por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

Agenda completa Viernes 22

Paseo Matero – Frente Plaza Le Petit Pisant – 10 a 22 hs.

Pensar Paraná – Teatro 3 de Febrero – 17 hs.

Tríada Suite – Teatro 3 de Febrero – 21 hs.

Sábado 23

Paseo Matero – Frente Plaza Le Petit Pisant – 10 a 22 hs.

Pensar Paraná – Plaza 1° de Mayo y Ex Senado – 10 hs.

Feria Papel y Tijera – Plaza Carbó – 13 a 20 hs.

Descubrí Paraná – Plaza San Miguel – 15 hs.

Sabores del Litoral – Sala Mayo – 15 a 21 hs.

Paraná Bus Turístico – Plaza de las Colectividades – 16 hs.

Super Rugby Américas – PRC Tortuguitas – 16 hs.

Destino San Javier – Teatro 3 de Febrero – 19 y 21 hs.

Domingo 24

Maratón Día del Ejército Argentino – Costanera Baja – 9 hs.

Paseo Matero – Frente Plaza Le Petit Pisant – 10 a 22 hs.

Paraná Bus Turístico – Plaza de las Colectividades – 14 y 16 hs.

Descubrí Paraná – Plaza 1° de Mayo – 15 hs.

Sabores de las Ferias – Mercado Sud.

Sabores del Litoral – Sala Mayo – 15 a 21 hs.

Gala Artística Patria – Teatro 3 de Febrero – 20 hs.

Lunes 25