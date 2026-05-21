Los horarios que tendrá Franco Colapinto en el GP de Canadá

Este fin de semana Franco Colapinto volverá a tener un formato con carrera Sprint en Canadá. La carrera será el domingo a las 17 de Argentina.

El Gran Premio de Canadá es la quinta carrera de la temporada y la tercera que tiene entre sus actividades la Carrera Sprint, donde el argentino Franco Colapinto buscará ratificar el buen resultado con el Alpine en Miami.

La actividad comenzará este viernes con una única práctica libre desde las 13, hora de Argentina. Más tarde, a las 17.30 se realizará la clasificación del Sprint. El sábado comenzará con la carrera Sprint desde las 13, mientras que a las 17 se efectuará la clasificación. Ya el domingo, la carrera se largará a las 17.

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El Gran Premio de Canadá se disputa en el circuito Gilles Villeneuve, en Montreal. Este trazado tiene su origen a finales de la década de 1970, aprovechando las calles construidas para eventos internacionales celebrados años antes en la ciudad. Desde entonces, se convirtió en una de las sedes más emblemáticas de la Fórmula 1.

El circuito se caracteriza por sus largas rectas y fuertes frenadas, combinadas con curvas lentas y sectores muy rápidos que exigen precisión por parte de los pilotos. Además, cuenta con uno de los lugares más emblemáticos: el “Muro de los Campeones”, una barrera en dónde se generaron varios accidentes protagonizados por reconocidos campeones de la categoría.

La carrera será a 70 vueltas, en un circuito de 4,361 kilómetros de longitud, con 14 curvas y un recorrido total de 305,270 kilómetros. El récord de vuelta lo tiene Valtteri Bottas, con un tiempo de 1’13”078/1000 (2019). En cuanto a los pilotos con la mayor cantidad de victorias son Michael Schumacher y Lewis Hamilton con siete.

Mercedes es el equipo mejor posicionado, sus pilotos, George Russell y Kimi Antonelli, obtuvieron la victoria en las cuatro carreras anteriores, por el momento el equipo lleva una racha de 4/4 carreras ganadas. El italiano se convirtió en el piloto más joven en liderar un campeonato de Fórmula 1.

Franco Colapinto viene de sumar seis puntos en el Gran Premio de Miami, tras quedar séptimo en la carrera del domingo. El piloto argentino logró atravesar la meta en octava posición, pero, tras la penalización de 20 segundos que recibió Charles Leclerc, Colapinto fue uno de los pilotos que se vio beneficiado por esto y ascendió una posición.

Qué dijo Franco Colapinto en la previa

"Creo que todos sentimos un poco de alivio por las mejoras que hicimos y porque fuimos muy fuertes en Miami. No solo en una sesión, sino durante todo el fin de semana desde el comienzo. Eso demuestra que todo lo que hicimos dio resultado", dijo el argentino este jueves ante los medios.

"Así que, en general, fue parte de un muy buen fin de semana porque sumamos puntos con ambos autos. Fue un fin de semana mucho mejor por lo competitivos que fuimos. Así que definitivamente nos da más confianza de cara a Canadá".

"Creo que el paquete completo ha mejorado. Tenemos algunas pequeñas actualizaciones aquí, lo cual también es positivo. Estamos enfocándonos en las áreas correctas, algo que veníamos intentando encontrar desde hace un par de carreras. Y ahora sentimos que estamos apuntando a las cosas adecuadas, y eso por supuesto es bueno".