Uno Entre Rios | Ovación | Contrabando

Prefectura contrarrestó maniobra de contrabando en Concordia

Prefectura Concordia logró impedir el contrabando de mercadería de origen extranjero, valuado en más de 43 millones de pesos.

19 de mayo 2026 · 18:21hs
Mercadería de origen extranjero intentaban trasladar por el río Uruguay.

Mercadería de origen extranjero intentaban trasladar por el río Uruguay.

En la tarde de este lunes 18 de mayo, personal de la Prefectura Concordia detectó una maniobra de contrabando en el kilómetro 329,6 del río Uruguay, en la zona conocida como “El Cuadrado”, donde se pudo contrarrestar una maniobra de contrabando que tendría como destino final la República Oriental del Uruguay.

contrabando
Contrabando en río Uruguay.

Contrabando en río Uruguay.

Según se informó, al advertir la presencia del personal de la fuerza a cargo del prefecto Jorge Ribinski, los involucrados abandonaron una embarcación y se dieron a la fuga.

En Concordia, Prefectura Salto Grande intervino en un procedimiento durante la sospecha de un bote.

Concordia: Prefectura impidió contrabando por 18 millones de pesos

Un nuevo operativo termina desarticular una maniobra irregular sobre la ruta 14.

En ruta 14 detectaron contrabando de celulares por 80 millones de pesos

Durante el procedimiento, Prefectura secuestró por disposición de la jueza Federal, Analía Ramponi, y el secretario ad hoc –Iñaki Bosch– una embarcación con motor fuera de borda y un total de 1.891 unidades de mercadería de origen extranjero, entre ellas desodorantes, cigarrillos electrónicos, cremas anestésicas y prendas de vestir.

De acuerdo al aforo realizado, el valor total de lo incautado supera los 43 millones de pesos. Asimismo se detalló que todo lo secuestrado quedó a disposición del Juzgado Federal.

Contrabando Prefectura Concordia
Noticias relacionadas
Deportivo Riestra y Barracas Central quedaron eliminados de la Copa Sudamericana.

Copa Sudamericana: Deportivo Riestra y Barracas Central quedaron eliminados

Central goleó en Rosario y es puntero.

Rosario Central goleó a Universidad Central y se clasificó a los octavos

Chelsea denunciaría a Manchester City por Maresca.

¿Chelsea le iniciará un juicio al Manchester City?

El Rally Entrerriano va por la continuidad del certamen a la Histórica.

El Rally Entrerriano continuará en Concepción del Uruguay

Ver comentarios

Lo último

Copa Sudamericana: Deportivo Riestra y Barracas Central quedaron eliminados

Copa Sudamericana: Deportivo Riestra y Barracas Central quedaron eliminados

Rosario Central goleó a Universidad Central y se clasificó a los octavos

Rosario Central goleó a Universidad Central y se clasificó a los octavos

¿Chelsea le iniciará un juicio al Manchester City?

¿Chelsea le iniciará un juicio al Manchester City?

Ultimo Momento
Copa Sudamericana: Deportivo Riestra y Barracas Central quedaron eliminados

Copa Sudamericana: Deportivo Riestra y Barracas Central quedaron eliminados

Rosario Central goleó a Universidad Central y se clasificó a los octavos

Rosario Central goleó a Universidad Central y se clasificó a los octavos

¿Chelsea le iniciará un juicio al Manchester City?

¿Chelsea le iniciará un juicio al Manchester City?

Abigeato: desde la FAA solicitaron mayor celeridad a la Justicia

Abigeato: desde la FAA solicitaron mayor celeridad a la Justicia

Hidrovía: la empresa belga Jan De Nul quedó mejor posicionada para la privatización del río Paraná

Hidrovía: la empresa belga Jan De Nul quedó mejor posicionada para la privatización del río Paraná

Policiales
La Defensa de los policías imputados por la muerte de Ariel Goyeneche difundió nueva autopsia

La Defensa de los policías imputados por la muerte de Ariel Goyeneche difundió nueva autopsia

Paraná: una mujer falleció luego de ser chocada por una moto

Paraná: una mujer falleció luego de ser chocada por una moto

San Benito: investigan las circunstancias del ataque a balazos a un joven

San Benito: investigan las circunstancias del ataque a balazos a un joven

Exsecretaria hundió a Airaldi en el juicio por narcotráfico: Está loco, no puede salir de la cárcel

Exsecretaria hundió a Airaldi en el juicio por narcotráfico: "Está loco, no puede salir de la cárcel"

Juicio por narcotráfico: Leonardo Airaldi amplía su indagatoria

Juicio por narcotráfico: Leonardo Airaldi amplía su indagatoria

Ovación
Rosario Central goleó a Universidad Central y se clasificó a los octavos

Rosario Central goleó a Universidad Central y se clasificó a los octavos

Copa Sudamericana: Deportivo Riestra y Barracas Central quedaron eliminados

Copa Sudamericana: Deportivo Riestra y Barracas Central quedaron eliminados

La ilusión de Colapinto de cara al GP de la Fórmula 1 en Canadá: Es una buena dosis de adrenalina

La ilusión de Colapinto de cara al GP de la Fórmula 1 en Canadá: "Es una buena dosis de adrenalina"

Golazo de Enzo Fernández en la victoria de Chelsea sobre Tottenham

Golazo de Enzo Fernández en la victoria de Chelsea sobre Tottenham

El Rally Entrerriano continuará en Concepción del Uruguay

El Rally Entrerriano continuará en Concepción del Uruguay

La provincia
Abigeato: desde la FAA solicitaron mayor celeridad a la Justicia

Abigeato: desde la FAA solicitaron mayor celeridad a la Justicia

El FICER comenzó sus actividades previas con talleres en escuelas

El FICER comenzó sus actividades previas con talleres en escuelas

Trabajos de enlaces para optimizar el servicio de agua potable

Trabajos de enlaces para optimizar el servicio de agua potable

Tur pour la Magie: una propuesta de encantamientos y humor en Paraná

"Tur pour la Magie": una propuesta de encantamientos y humor en Paraná

Falleció el reconocido abogado penalista Julio Federik

Falleció el reconocido abogado penalista Julio Federik

Dejanos tu comentario