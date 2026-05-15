Concordia: Prefectura impidió contrabando por 18 millones de pesos

Prefectura de Salto Grande incautó un bote con ropa de vestir que era trasladada por el río Uruguay desde Concordia a Salto.

En Concordia, Prefectura Salto Grande intervino en un procedimiento durante la sospecha de un bote.

Personal de la Prefectura Salto Grande incautó mercadería de origen ilegal valuada en más de 18 millones de pesos, en el marco de un operativo realizado en inmediaciones del kilómetro 340,2 de la margen derecha del río Uruguay a la altura de Concordia.

El hecho ocurrió cuando efectivos de la fuerza, y a partir de información aportada por la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones, detectaron una posible maniobra de contrabando con destino a la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay.

Habrá rugido motor en el lago de Salto Grande

Ante esta situación, se desplegó un operativo fluvial durante el cual la autoridad marítima divisó un bote de chapa a motor embicado en la costa, junto a diez bultos de grandes dimensiones.

Como resultado de la requisa, se constató que se trataba de 1.075 prendas de vestir. El aforo total de la mercadería, realizado por personal especializado de ARCA, superó los 18 millones de pesos.

Intervino el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Graciela Ramponi, y la Secretaría del Dr. Iñaki Bosch.