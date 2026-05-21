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Emiliano Stang: "Es una pista en la que me fue bien"

Emiliano Stang llega puntero del torneo de TC 2000 a la fecha en Salta. “Este año estuvimos bastante lógicos en las clasificaciones”, reflexionó.

21 de mayo 2026 · 18:44hs
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Emiliano Stang lidera el campeonato del TC 2000 tras tres fechas disputadas y en vísperas de la cuarta, que se correrá este fin de semana en Salta palpitó lo que viene con el Toyota Corolla Cross del equipo oficial.

Emiliano Stang
Emiliano Stang buscará ganar en Salta.

Emiliano Stang buscará ganar en Salta.

El piloto de Crespo llega como el último ganador en Salta: “Es una pista en la que me fue bien pero que ahora no me va a servir mucho porque vamos a correr para el otro lado. Hice un poquito de simulador, para tener un poco de idea para qué lado son las curvas, donde se frena y donde no para llegar con más idea de cómo es la pista”.

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Al ser consultado sobre el tipo de asfalto que posee el trazado norteño, explicó en Carburando: “Castiga bastante el neumático, pero lo lógico. No es una pista como 9 de Julio donde se gasta muchísimo. Hay que ver la parte de extensión, sé que hubo mucho trabajo en la pista, en partes hubo reasfaltado y se mejoraron varios pianos. Así que tenemos que ver un poco como quedó todo eso”.

Un tema que no pasó desapercibido para Stang es el de los kilos de lastre que carga. “Yo creo que estamos bien, pero obviamente se hace complicado con los 40 kilos, duelen bastante. Se vio en Concordia que estamos rápidos para clasificar, pero después cuando hay que avanzar es muy complicado, como largamos terminamos. Por derecho nos falta un poco y a la salida de las curvas también, más que nada por los kilos, así que es complicado avanzar en carrera. Estamos en situaciones parecidas con Matías (Rossi), tenemos 10 kilos de diferencia, yo tengo 10 kilos más que él y nos está pasando lo mismo a los dos. Tenemos que ver cómo hacer que eso se sienta un poquito menos", detalló.

Emiliano Stang sobre el reglamento deportivo

Por otro lado, Stang se refirió al campeonato y a la sumatoria de puntos. “Estamos los dos bastante parejos, tenemos que tratar de sumar todos los puntos que se puedan tanto en qualy como en la final. Este año estuvimos bastante lógicos en las clasificaciones. Todas las clasificaciones fueron en el puesto tres hasta ahora. Esperemos subir un poco de esa posición porque hasta ahora siempre en todas iguales. Ojalá podamos hacer la pole o estar segundos. Obviamente los puntos hasta ahora sirvieron, hacen que estemos punteros del campeonato”, expresó.

En tanto, Emiliano Stang reflexionó acerca del sistema de clasificación que aplica el TC 2000. “Si clasificás bien, lo que tiene es que te aseguras los puntos por más que el domingo se rompa el auto o te choquen o lo que sea que pase ya tenés los 12 o 9 puntos asegurados así que te da tranquilidad por ese lado. Y creo que haciendo la pole tenés que salir cuarto para hacer lo mismo que ganando la carrera clasificando sexto, por ejemplo. Así que sigue sirviendo clasificar adelante más que nada sabiendo que en las carreras pueden pasar muchas cosas y podés terminar adelante clasificando sexto o quinto”, manifestó.

Stang también destacó un punto fuerte en el cual logró evolucionar a lo largo de su carrera. “La verdad es que en mi época anterior de fórmula no fui un buen largador, pero con el TC 2000 me cayó bastante bien. En el Zonda largué cuarto y en la curva uno llegué por afuera a la línea de los dos primeros. En Concordia todos largamos todos de formas distintas, pero no hubo una gran diferencia con nadie, así que es dentro de todo fácil largar el auto y estamos largando todos dentro de todo bien”, finalizó.

El campeonato de TC 2000 tiene como líder a Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross) con 65 puntos, segundo está Matías Rossi (Toyota Corolla Cross) con 63, tercero Franco Morillo (Chevrolet Tracker) con 43, cuarto Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla Cross) con 40 y quinto Franco Riva (Chevrolet Cruze) con 36.

Emiliano Stang TC 2000 Salta
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