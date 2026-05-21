El paranaense Martiniano Dato, el Mejor Jugador Joven de la Liga Nacional

Martiniano Dato fue elegido por la AdC como el Mejor Jugador Joven de la Liga Nacional tras destacarse en Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

Martiniano Dato tuvo un desempeño clave en el equipo que se metió en las semifinales del certamen.

Luego de cerrarse la fase regular de la Liga Nacional de Básquet, la Asociación de Clubes (ADC) entregó una nueva edición de los Premios de La Liga, donde el paranaense Martiniano Dato fue distinguido como el “Mejor Jugador Joven” de la temporada tras su destacada actuación en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

La ceremonia reconoció a los principales protagonistas del certamen en 11 categorías, entre ellas MVP, Mejor Nacional, Mejor Extranjero, Mejor Entrenador, Mejor Defensor y Quinteto Ideal.

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En ese marco, Dato recibió el premio al Mejor Jugador Joven, galardón destinado a jugadores nacidos desde 2002 en adelante y con un mínimo de 18 encuentros disputados.

El desempeño de Martiniano Dato

El exjugador de Paracao y Recreativo se consolidó como una de las figuras emergentes del torneo y una pieza importante en la campaña del conjunto comodorense, semifinalista del certamen.

El alero lideró ampliamente la votación con el 58,9% de los sufragios, superando a Francisco Conrradi y Jano Martínez. Durante la temporada registró promedios de 10,77 puntos, 3,8 rebotes, 1,91 asistencias y 11,2 de valoración, números que reflejaron su notable crecimiento a lo largo del campeonato.