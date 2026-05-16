Tragedia en Concordia: un hombre murió en el incendio de su vivienda

Un hombre murió atrapado en el incendio de su casa en el barrio Martín Fierro de Concordia. Investigan si el fuego se inició por colillas de cigarrillos.

Un hombre de 35 años murió tras quedar atrapado en una de las habitaciones afectadas por el incendio de su vivienda. El hecho se registró alrededor de las 00.45 de este sábado en una casa ubicada en la intersección de calles Gualeguay y Saavedra, del barrio Martín Fierro de Concordia. Es la segunda tragedia por incendio que vive la localidad, ya que días atrás dos niños murieron por el fuego en un departamento del primer piso en el barrio Dos Naciones, en la zona de La Bianca.

Personal policial acudió al lugar luego de recibir el aviso sobre el incendio y, al arribar, constató que el fuego ya había sido controlado por vecinos y por efectivos de Bomberos Voluntarios que trabajaron en la emergencia.

En el interior de la vivienda encontraron sin vida a Jonathan Quintana, quien residía en el lugar junto a su hermano y la pareja de éste, aunque ambos lograron salir ilesos.

Ya suman seis las víctimas de trágicos incendios domiciliarios en lo que va del mes en la provincia de Entre Ríos. Tras controlar el incendio, intervino personal de la Sección Bomberos Zapadores y de la División Policía Científica, bajo las directivas del fiscal de turno Martín Núñez. Las tareas estuvieron a cargo del comisario Marcelo Noguera.

El fuego se inició en una de las camas

Según el informe preliminar, el fuego se habría iniciado en una de las camas de la habitación y luego se propagó hacia otra cama donde descansaba la víctima al momento del incendio.

Además, durante las pericias realizadas en el dormitorio se encontraron colillas de cigarrillos sobre el piso, elemento que será incorporado a la investigación para determinar el origen del siniestro.

El médico policial Sergio Medina informó que el cuerpo de Quintana presentaba quemaduras en la parte superior e indicios de inhalación de monóxido de carbono. Sin embargo, aclaró que será la autopsia la que permitirá establecer de manera fehaciente la causa del fallecimiento.

Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando sobre las distintas hipótesis para reconstruir cómo se produjo el incendio dentro de la vivienda del barrio Martín Fierro.