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Cristiano Ronaldo fue campeón con Al Nassr

Cristiano Ronaldo aportó dos tantos para que su equipo derrote 4-1 al Damac y se consagre en la Saudi Pro League.

21 de mayo 2026 · 20:36hs
Cristiano Ronaldo se emocionó tras el título.

Cristiano Ronaldo se emocionó tras el título.

Cristiano Ronaldo fue el héroe de Al Nassr: la leyenda portuguesa marcó un doblete en el triunfo por 4-1 ante Damac, como local, y conquistó la Saudi Pro League por primera vez desde su arribo a Arabia Saudita en 2023.

El astro portugués -quien encabeza la lista de la Selección de Portugal para el Mundial 2026- brilló con dos tantos. Primero, con un espectacular tiro libre (a los 17 minutos del segundo tiempo) y luego con un derechazo (a 10 del final).

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Tras su segundo gol (que selló el 4-1 definitivo), el delantero de 41 años no pudo ocultar su emoción: aseguraba su primer título en Arabia Saudita, a pocos días de la derrota en la final de la ACL Two.

Los increíbles números de Cristiano Ronaldo

De esta manera, Cristiano Ronaldo agiganta su leyenda: llegó a 973 goles y dio otro paso hacia los 1000, su gran objetivo en la recta final de su carrera.

A su vez, el legendario delantero -multicampeón en Manchester United y Real Madrid- sumó un nuevo trofeo a su espectacular vitrina. Otro hito del astro portugués, que pronto disputará su sexto Mundial.

Cristiano Ronaldo Al Nassr Saudi Pro League campeón
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