El presidente Javier Milei anunció ayer que el Gobierno bajará las retenciones para el trigo y la cebada de 7,5% a 5,5% a partir de junio de este año.

Javier Milei anunció la baja de retenciones al trigo, la cebada y la soja en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Durante el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el presidente Javier Milei anunció este jueves que el Gobierno bajará las retenciones para el trigo y la cebada de 7,5% a 5,5% a partir de junio de este año. Además, confirmó que a partir de enero de 2027, según los resultados de la recaudación, bajará entre 0,25 y 0,5% por mes las retenciones para la soja.

La palabra de Javier Milei

Por otro lado, aclaró que bajarán retenciones a la industria automotriz, la petroquímica y maquinarias. “Nuestra misión es achicar el Estado. ¿Para qué? Para bajar impuestos. Y de eso les quiero hablar hoy”, dijo el mandatario antes de comenzar a enumerar las reducciones.

“Y no solo le voy a bajar retenciones, digamos, al sector agropecuario. También le vamos a bajar a la industria a partir de julio hasta junio de 2027, a la industria automotriz, a la industria petroquímica, a maquinarias, vamos a ir a cero y ese cronograma va a estar siendo informado por el Ministerio de Economía en estos días. O sea, que vamos a seguir bajando retenciones, vamos a seguir achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde, que se achique el Estado, que se agrande el mercado para que tengamos más libertad y, por ende, más prosperidad”, dijo el mandatario.

Inmediatamente, desde la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara), destacaron en X: “Celebramos la decisión de seguir con la baja de derechos de exportación en trigo y cebada y, en especial, en las bajas sobre la soja. Colaboraremos con el Ministerio de Economía para buscar ver la forma más adecuada para que no genere efectos negativos en la comercialización”.

En otro tramo de su alocución, el presidente volvió a sostener que “los impuestos son un robo” y que “nadie los paga por gusto”. “Entonces nuestra misión es achicar al Estado para bajar impuestos”, declamó.

El daño al campo "durante décadas"

En otro orden, el mandatario dijo que “es imperdonable lo que le hicieron al campo durante décadas”. A su entender, “no se trató de un mero descuido ni pueden alegar ignorancia después de tanto tiempo”. En esa línea, denunció “un modelo sistemático de expoliación del campo para financiar al Estado, a los amigos de la política y a sus clientes”.

En tanto, Milei destacó que el norte del Gobierno es bajar impuestos, pero advirtió que para hacerlo “de manera sostenible necesitamos equilibrio fiscal y crecimiento económico”. “El equilibrio fiscal ya lo tenemos y lo vamos a sostener hasta las últimas consecuencias. El crecimiento lo estamos construyendo y fue deliberadamente saboteado”, advirtió.

LEER MÁS: Javier Milei afirmó que se eliminó el 95% del cepo cambiario

“En medio de un programa que funcionaba con una economía que venía creciendo al 7% mensual y la inflación cayendo 1,5% mensual, la oposición nos tiró 40 leyes para romper el equilibrio fiscal. Generó pánico y provocó una dolarización del 50% de los pesos que circulan en nuestra economía”, repasó.

En ese sentido, denunció que la oposición ejecutó un intento de “golpe de Estado” durante el año pasado.

“Básicamente lo que ocurrió es que ese intento de golpe de Estado coordinado entre la política con siete pedidos de juicio político, con intentos de descontrol en la calle, más algunos que se resisten al cambio y quieren mantener el statu que hundió a los argentinos de bien con la complicidad de los medios”, evaluó.

“Dada la aceleración en la tasa de inflación, eso disparó la tasa de interés, y eso cortó el sesgo de crecimiento que tenía la Argentina y mientras se frenaba la demanda tuvimos que enfrentar una corrida como nunca antes vista en la historia argentina”, recordó.

Según Milei, “el tamaño del ataque” recibido “equivale a 70 mil millones dólares”. “Jamás en la vida se vio un ataque de semejante magnitud y jamás pudo la Argentina resistir como resistido gracias a este maravilloso modelo que diseño Toto Caputo”, destacó.

“Sin embargo, no sólo que nos pusimos de pie sino que además no pudieron violentar el modelo cambiario”, agregó.

“Argentina tiene la recesión mas loca del mundo porque acaba de mostrar un crecimiento del 5,5 interanual y 3,5 desestacionalizado rompiendo el máximo histórico de la variable”, ponderó.

Las exportaciones

El presidente también hizo hincapié en “el crecimiento de las exportaciones que fue del 33%, haciendo un nuevo récord histórico”. “No vamos a parar hasta exterminar esa maldición que pesa sobre la Argentina que es la inflación”, prometió.

“Nos tratan de crueles, pero bajamos la pobreza a la mitad y sacamos de la pobreza a 14 millones de argentinos”, remarcó, y señaló que “todo esto fue posible gracias al ajuste fiscal que hicimos”.

Para Milei, todas estas cosas “demuestran que este Gobierno tiene tremenda gestión”. El Presidente sostuvo que el miércoles en la Cámara de Diputados el oficialismo “le ganó 13 a 0 a los kukas”, en referencia a la cantidad de votaciones en las que se impuso La Libertad Avanza.

“Ayer (por el miércoles) le ganamos 13 votaciones a los kukas y a los enemigos del progreso en la Cámara de Diputados. Eso también es gestión”, resaltó. “13 a 0 les ganamos. ¿Ustedes saben lo que es meterle 13 a los kukas?”, preguntó al auditorio.

“¿El año pasado nos hicieron de todo para voltear al Gobierno y al plan económico y después dicen que no hay gestión?”, siguió. “Mi equipo de Gobierno son como los Rolling Stones, o como Gardel con la guitarra eléctrica”, graficó.