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Rogelio Frigerio remarcó que el alivio fiscal y la infraestructura son las claves para atraer inversiones

En el marco del AmCham Forum Agribusiness, el gobernador Rogelio Frigerio detalló la estrategia provincial para fortalecer la competitividad exportadora.

10 de septiembre 2026 · 22:31hs
Rogelio Frigerio remarcó que el alivio fiscal y la infraestructura son las claves para atraer inversiones.

Rogelio Frigerio remarcó que el alivio fiscal y la infraestructura son las claves para atraer inversiones.

En el marco del AmCham Forum Agribusiness, el gobernador Rogelio Frigerio detalló la estrategia provincial para fortalecer la competitividad exportadora. Remarcó las exenciones impositivas para nuevos proyectos, las obras viales y la inserción histórica de la provincia en la Hidrovía.

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Las expresiones de Rogelio Frigerio

El gobernador expuso en el AmCham Forum Agribusiness las políticas públicas que lleva adelante la administración provincial para potenciar la competitividad y la matriz exportadora de Entre Ríos. Sostuvo que frente a los escenarios de apertura comercial internacional, el gobierno entrerriano trabaja activamente para que las empresas de la provincia puedan competir con escala, calidad y previsibilidad.

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Esta agenda de desarrollo productivo se respalda en datos concretos: más del 90 por ciento de los productores primarios cuentan con alícuota cero en Ingresos Brutos, la alícuota industrial se redujo del 1.5 al 1%, se eliminaron más de 100 tasas provinciales y se bajó el costo tarifario eléctrico para pymes y medianas industrias.

En relación con el rol del Estado como facilitador de oportunidades de mercado y el incentivo a la radicación de capitales, el mandatario señaló que “un acuerdo comercial es una oportunidad, una puerta que se abre y después hay que ver quiénes cruzan esa puerta. Yo creo que el Estado tiene un rol importante en facilitar la posibilidad de que haya muchas empresas que puedan cruzar esa puerta mejorando la logística, la infraestructura, bajando impuestos y desregulando”.

En ese sentido, afirmó que en la provincia “no cobramos ningún impuesto a las nuevas inversiones, ni provincial ni municipal, por 15 o hasta 20 años. El peor impuesto es la inversión que no se hace, y para eso tenemos desde el Estado una enorme responsabilidad y en eso tengo la misma sintonía que el gobierno nacional”.

Esta medida se ratifica en la vigencia del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), que ya alcanza a 165 empresas por más de 400.000 millones de pesos y la generación de más de 2.570 puestos de trabajo.

Más declaraciones del Gobernador en el encuentro

En ese sentido, también se refirió a la importancia de impulsar “un gran acuerdo fiscal federal para bajar impuestos o eliminar impuestos distorsivos, como son impuesto al cheque, retenciones, ingresos brutos, tasas que en algunos casos se parecen a impuestos inconstitucionales en muchos municipios. Tenemos que sentarnos en una mesa y decidir trabajar para eliminar de cuajo esos impuestos”, expresó.

En materia de competitividad logística y conectividad con los mercados globales, Frigerio destacó la recuperación de la infraestructura fluvial y vial de la provincia. “La baja de impuestos es fundamental, pero la infraestructura es clave: caminos que lleven la producción a los puertos y puertos que estén trabajando de manera dinámica. Hoy el 90% del cabotaje fluvial de la Argentina se da en los puertos entrerrianos que se han despertado”, remarcó.

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Subrayó a su vez que “por primera vez en la historia Entre Ríos participa de la Hidrovía; veíamos que los barcos vacíos volvían por Entre Ríos y llenos iban por Buenos Aires. Esto abre una enorme posibilidad para nosotros que va a implicar la inversión de más puertos privados”.

El impulso a los cuatro puertos públicos -La Paz, Ibicuy, Concepción del Uruguay y Diamante- permitió mover más de 718.000 toneladas de granos por vía fluvial en 2025, concentrando el 89 por ciento del cabotaje nacional de granos.

Palabras finales

Finalmente, consultado sobre el escenario político y el calendario electoral del próximo año, el gobernador priorizó dar respuestas concretas a la ciudadanía por encima de las especulaciones proselitistas. “No tengo tiempo para hablar todo el tiempo de elecciones, tenemos que gestionar y solucionar problemas todos los días para que la gente vuelva a creer que la política es una herramienta de transformación. Si viene un inversor le diría que mire a la gente y no tanto a los políticos, porque la gente está convencida de que para atrás no tenemos que volver nunca más”, concluyó el mandatario.

Rogelio Frigerio Alivio Fiscal Infraestructura inversiones
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