Es oficial, Lionel Messi se despedirá de la selección argentina en el Monumental

El capitán Lionel Messi tendrá su último partido con la “Albiceleste”, será el 6 de octubre, en el Monumental y frente a Benín. El DT Scaloni confirmó la lista.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, confirmó que Lionel Messi tendrá despedida de la selección argentina en el estadio Monumental. Al mismo tiempo, salió la lista de convocados que confirma la presencia del astro argentino para los amistosos de la fecha FIFA.

“Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo para que pueda tener la despedida que se merece, al emblema, al capitán, Lionel Andrés Messi, el día 6 de octubre”, afirmó Tapia en un video. El partido en el que Leo dirá adiós se jugará ese día en el estadio Monumental ante Benín, y estarán los campeones del mundo.

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El presidente de la AFA confirmó que la medida la inciativa fue consensuada con Lionel Scaloni, técnico del combinado nacional. Por otro lado, Tapia informó que invitarán los campeones del mundo de Qatar 2022, que no estén en la lista de Lionel Scaloni para los primeros dos amistosos, se sumarán a la despedida del 10.

“Luego de haber recibido la aceptación de Lionel, decidimos invitar a todos los campeones del Mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar del 22’, para que con sus familias lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas”, agregó Tapia.

Los campeones del mundo que se sumarán a la despedida de Leo son: Franco Armani, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Ángel Di María, Paulo Dybala y Ángel Correa.

Los partidos de la “Albiceleste”

Argentina jugará una serie de tres amistosos en la fecha FIFA comprendida entre el 21 de septiembre y el 30 de octubre. En primer lugar, jugará el día miércoles 30 contra Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

Luego de eso, enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, en el estadio Monumental. El último encuentro, donde estará Lionel Messi, tendrá lugar el martes 6 de octubre, también en la cancha de River.