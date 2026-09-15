Uno Entre Rios | Ovación | Lionel Messi

Es oficial, Lionel Messi se despedirá de la selección argentina en el Monumental

El capitán Lionel Messi tendrá su último partido con la “Albiceleste”, será el 6 de octubre, en el Monumental y frente a Benín. El DT Scaloni confirmó la lista.

15 de septiembre 2026 · 17:57hs
Lionel Messi se despedirá de la selección argentina en el Monumental. 

Lionel Messi se despedirá de la selección argentina en el Monumental. 

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, confirmó que Lionel Messi tendrá despedida de la selección argentina en el estadio Monumental. Al mismo tiempo, salió la lista de convocados que confirma la presencia del astro argentino para los amistosos de la fecha FIFA.

LEER MÁS: Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina

Lionel Messi tendrá su despedida

“Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo para que pueda tener la despedida que se merece, al emblema, al capitán, Lionel Andrés Messi, el día 6 de octubre”, afirmó Tapia en un video. El partido en el que Leo dirá adiós se jugará ese día en el estadio Monumental ante Benín, y estarán los campeones del mundo.

El estremecedor relato del amigo de Aramburu sobre la madrugada del asesinato del exjugador de Los Pumas

El estremecedor relato del amigo de Federico Aramburu sobre el asesinato del exjugador de Los Pumas

James Rodríguez se retiró de la Selección de Colombia: Una de las etapas más importantes de mi vida.

James Rodríguez se retiró de la Selección de Colombia: "Una de las etapas más importantes de mi vida"

El presidente de la AFA confirmó que la medida la inciativa fue consensuada con Lionel Scaloni, técnico del combinado nacional. Por otro lado, Tapia informó que invitarán los campeones del mundo de Qatar 2022, que no estén en la lista de Lionel Scaloni para los primeros dos amistosos, se sumarán a la despedida del 10.

“Luego de haber recibido la aceptación de Lionel, decidimos invitar a todos los campeones del Mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar del 22’, para que con sus familias lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas”, agregó Tapia.

Los campeones del mundo que se sumarán a la despedida de Leo son: Franco Armani, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Ángel Di María, Paulo Dybala y Ángel Correa.

Los partidos de la “Albiceleste”

Argentina jugará una serie de tres amistosos en la fecha FIFA comprendida entre el 21 de septiembre y el 30 de octubre. En primer lugar, jugará el día miércoles 30 contra Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

Luego de eso, enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, en el estadio Monumental. El último encuentro, donde estará Lionel Messi, tendrá lugar el martes 6 de octubre, también en la cancha de River.

Lionel Messi Selección Argentina Monumental
Noticias relacionadas
Nicolás Bonelli estuvo cerca nuevamente de meterse en los pilotos que peleaban por la victoria.

Nicolás Bonelli con sabor a poco tras San Luis

Las Leonas se roban todas las miradas en los juegos.

Las Leonas consiguieron su segunda victoria en los Juegos Suramericanos

Noticias desde el Stand Up Paddle: el oro para Juliette Duhaime.

Histórico 1-2 en el Stand Up Paddle: oro para Juliette Duhaime y plata para Lucía Clembosky

Alexis Custillo cuando visitó UNO

Alexis Custillo ya tiene fecha para su viaje a España

Ver comentarios

Lo último

El estremecedor relato del amigo de Federico Aramburu sobre el asesinato del exjugador de Los Pumas

El estremecedor relato del amigo de Federico Aramburu sobre el asesinato del exjugador de Los Pumas

James Rodríguez se retiró de la Selección de Colombia: Una de las etapas más importantes de mi vida

James Rodríguez se retiró de la Selección de Colombia: "Una de las etapas más importantes de mi vida"

Industria: retrocedió el uso de la capacidad instalada en julio

Industria: retrocedió el uso de la capacidad instalada en julio

Ultimo Momento
El estremecedor relato del amigo de Federico Aramburu sobre el asesinato del exjugador de Los Pumas

El estremecedor relato del amigo de Federico Aramburu sobre el asesinato del exjugador de Los Pumas

James Rodríguez se retiró de la Selección de Colombia: Una de las etapas más importantes de mi vida

James Rodríguez se retiró de la Selección de Colombia: "Una de las etapas más importantes de mi vida"

Industria: retrocedió el uso de la capacidad instalada en julio

Industria: retrocedió el uso de la capacidad instalada en julio

Nicolás Bonelli con sabor a poco tras San Luis

Nicolás Bonelli con sabor a poco tras San Luis

Las Leonas consiguieron su segunda victoria en los Juegos Suramericanos

Las Leonas consiguieron su segunda victoria en los Juegos Suramericanos

Policiales
Voraz incendio en un depósito de madera demandó un intenso operativo en San José

Voraz incendio en un depósito de madera demandó un intenso operativo en San José

La Corte confirmó la absolución de un entrerriano que fue juzgado por intento de femicidio

La Corte confirmó la absolución de un entrerriano que fue juzgado por intento de femicidio

Abigeato: Federación Agraria denuncia situación límite en Bovril

Abigeato: Federación Agraria denuncia situación límite en Bovril

Violento tiroteo en el barrio Cáritas de Paraná con dos jóvenes heridos

Violento tiroteo en el barrio Cáritas de Paraná con dos jóvenes heridos

La Paz: banda de cuatreros fue detenida cuando robaba 13 animales

La Paz: banda de cuatreros fue detenida cuando robaba 13 animales

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Cerró concesionaria de autos de Concordia y dejó en la calle a 35 trabajadores

Cerró concesionaria de autos de Concordia y dejó en la calle a 35 trabajadores

Rogelio Frigerio visitó Campus Party y destacó la formación en IA como política pública de futuro

Rogelio Frigerio visitó Campus Party y destacó la formación en IA como política pública de futuro

Pato Sirirí, la historia de un ícono paranaense

"Pato Sirirí", la historia de un ícono paranaense

Mauricio Benintende: Estamos transitando por el filo de una navaja

Mauricio Benintende: "Estamos transitando por el filo de una navaja"

El patentamiento de vehículos cayó 17% en Entre Ríos en lo que va de 2026

El patentamiento de vehículos cayó 17% en Entre Ríos en lo que va de 2026

Dejanos tu comentario