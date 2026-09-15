"Pato Sirirí", la historia de un ícono paranaense

El libro "Pato Sirirí" será presentado el miércoles 23 a las 19, en el Salón Garrigó del Gran Hotel Paraná (Urquiza N.º 976).

Alfredo Pintos y Jorge Medina rescataron en el libro "Pato Sirirí" la obra del dibujante Héctor Eloy Goiburo, creador del recordado personaje que durante más de 20 años fue emblema turístico de Entre Ríos. La presentación será el miércoles 23 en el Gran Hotel Paraná.

Hay personajes que forman parte de la memoria colectiva aunque con el paso del tiempo queden relegados al olvido. Ese es el caso de Goiburo, caricaturista y dibujante que creó al patito Sirirí, una figura que durante más de dos décadas acompañó la promoción turística de Entre Ríos y se convirtió en un verdadero símbolo de Paraná.

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En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), los periodistas y autores del libro, Alfredo Pintos y Jorge Medina, contaron detalles del trabajo con el que buscaron recuperar la figura del artista y, especialmente, la historia detrás del personaje que protagonizó afiches, folletos, almanaques y distintas campañas vinculadas al turismo provincial.

“Un señor olvidado de esos tantos que quedaron en la memoria no activada”, definieron a UNO al referirse al creador del emblema paranaense, a quien describieron como un hombre de la plástica, un dibujante y un caricaturista cuyo trabajo merece ser recuperado.

El patito Sirirí fue mucho más que un dibujo. A lo largo de los años apareció desempeñando distintos oficios y actividades vinculadas al turismo: fue conserje, boletero, mozo, navegante y hasta conductor de automóviles. La diferencia estaba, justamente, en que el personaje transmitía vida y alegría. El patito podía aparecer de vacaciones, participar de una fiesta o protagonizar una actividad deportiva.

Un puente entre turismo y deporte

Uno de los aspectos que más destacan los autores es la relación que el personaje tuvo con el deporte entrerriano. En el libro aparece, por ejemplo, una gráfica de la Asociación Paranaense de Sóftbol de 1978, correspondiente a una gira internacional.

El patito Sirirí formó parte de aquella experiencia como símbolo y también estuvo presente en numerosos acontecimientos deportivos. Los autores remarcaron que el personaje llegó a representar una combinación muy particular entre dos marcas fuertemente asociadas a Paraná: el turismo y el sóftbol.

El vínculo trascendió las fronteras provinciales. Durante aquella gira internacional, el patito apareció en los banderines entregados a las delegaciones y, de esa manera, su imagen terminó distribuida en distintos países.

También estuvo presente en festivales y celebraciones populares. En las ilustraciones recuperadas aparece bailando chamamé, participando de la Fiesta de la Sandía, navegando o manejando vehículos.

Presentación

El libro será presentado el miércoles 23 a las 19, en el Salón Garrigó del Gran Hotel Paraná (Urquiza N.º 976).

La presentación tendrá un formato distendido y contará con la participación de familiares, compañeros de trabajo y personas que conocieron a Goiburo y puedan aportar recuerdos y anécdotas sobre su trayectoria. La intención de los autores no es solamente realizar una presentación formal, sino generar un espacio para compartir memorias y testimonios.

“Lo importante del libro es que quede en las escuelas, en las bibliotecas y que cuando pase el tiempo alguien diga: acá me entero de algo que no estaba escrito en ningún lado”, expresaron.

La camiseta de River

El libro también recupera historias que permiten conocer la personalidad detrás del personaje. Una de ellas tiene como protagonista al propio Goiburo y su fanatismo por River Plate. Según relataron los autores, para un almanaque de 1978 se le pidió que realizara una ilustración relacionada con el Mundial de fútbol que se disputaría en Argentina. La indicación era que el patito apareciera con la camiseta de la Selección.

Sin embargo, Goiburo decidió dibujarlo con la camiseta de River. Cuando desde la dirección le señalaron que debía utilizar la camiseta argentina, el dibujante no modificó su creación. “No hizo caso, se mandó a imprimir”, contaron. Así, el almanaque terminó distribuyéndose masivamente con el patito Sirirí vestido con la camiseta del club de Núñez.

La anécdota refleja también el carácter del artista, recordado como un hombre de enorme creatividad y con una personalidad muy particular.

El rescate de papeles

Los autores explicaron que buena parte de esos documentos permanecían guardados en carpetas, cajones y depósitos. Folletos, dibujos y publicaciones que corrían el riesgo de desaparecer fueron recopilados y ordenados para construir el libro. “Si no hubiera sido rescatado, ese libro no hubiera existido”, destacaron, al remarcar el trabajo realizado para recuperar esos documentos.

El patito que todavía forma parte de Paraná

La historia de Sirirí también tiene una presencia física en la ciudad. El personaje está representado en el en el Parque Urquiza, donde generaciones de paranaenses se fotografiaron junto a la figura.

Esa permanencia convierte a Sirirí en algo más que una pieza gráfica de archivo. Es un personaje que todavía tiene una representación concreta y que forma parte del paisaje afectivo de Paraná.