Mauricio Benintende: "Estamos transitando por el filo de una navaja".

Mauricio Benintende analizó la situación económica y alertó sobre el impacto de la incertidumbre en comercios, empresas y pymes.

El presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná, Mauricio Benintende, analizó el presente de la actividad comercial y empresarial y advirtió sobre las dificultades que atraviesan los sectores productivos . En diálogo con La Mañana de La Red (88.7), cuestionó la falta de previsibilidad y reclamó políticas de Estado para afrontar una transición económica que consideró crítica.

Benintende describió el escenario actual como un momento de especial dificultad para comerciantes, industriales y pequeñas y medianas empresas. Según explicó, la incertidumbre y la falta de previsibilidad afectan directamente a quienes sostienen sus actividades y deben tomar decisiones en un contexto complejo.

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“Estamos transitando por el filo de una navaja”, resumió al referirse a la situación económica y social. En ese sentido, planteó que cualquier eventual mejora que pueda producirse como consecuencia de las políticas económicas demandará varios años, mientras que las dificultades que enfrentan las empresas y las familias son inmediatas.

“Si eventualmente las cosas se hacen bien, los resultados se van a ver dentro de cinco, seis o siete años. Pero la transición hasta llegar a eso es terriblemente crítica”, sostuvo.

Para el dirigente, el problema también está relacionado con los márgenes cada vez más reducidos de las empresas. Consideró que ya no existe demasiado espacio para seguir bajando costos sin afectar la continuidad de los negocios. En ese contexto, mencionó situaciones de empresas que recurren al endeudamiento para poder afrontar salarios y de familias que utilizan crédito para comprar alimentos.

“Eso es la agonía antes del final”, afirmó, al advertir sobre las consecuencias que puede generar una situación prolongada de este tipo.

El rol del Estado

Benintende también cuestionó el funcionamiento de las estructuras estatales y pidió una mirada que trascienda los cambios de gobierno. “El Estado no es un trofeo de guerra”, sostuvo, al plantear que las políticas públicas deberían sostenerse más allá del color político de quienes administren.

Desde su perspectiva, el Estado tiene responsabilidades básicas vinculadas con la seguridad, la educación, la salud y el bienestar de la población. Para eso, consideró necesario que quienes ocupan cargos políticos conozcan en profundidad los problemas existentes y trabajen sobre soluciones concretas, en lugar de concentrar sus esfuerzos únicamente en las campañas electorales.

El dirigente también apeló a la historia para explicar algunas de las dificultades que atraviesa el país. “La historia no hay que leerla, hay que estudiarla”, expresó, en referencia a la repetición de errores y a la falta de continuidad de determinadas políticas.

A su entender, Argentina atraviesa ciclos de crisis que terminan condicionando las posibilidades de planificación de comerciantes, empresarios y trabajadores. La falta de previsibilidad, sostuvo, dificulta tanto las inversiones como las decisiones cotidianas de quienes tienen que sostener una actividad económica.

Una sociedad agotada

La situación económica también tiene un impacto sobre la vida cotidiana. Benintende consideró que existe un fuerte desgaste social provocado por la necesidad permanente de resolver problemas inmediatos. “Es muy difícil pensar noblemente si uno piensa en sobrevivir”, señaló. Con esa frase describió el estado de una sociedad que, según su mirada, está agobiada, harta y superada por las dificultades.

En ese contexto, destacó la importancia de fortalecer los espacios de representación empresarial y comercial para que los sectores puedan plantear sus necesidades y buscar respuestas. El Centro Comercial e Industrial de Paraná mantiene ese objetivo desde hace décadas y convoca a comerciantes, empresarios y pymes a participar de la institución.

Benintende señaló que muchas veces los sectores productivos presentan problemas y propuestas concretas, pero que esos planteos no siempre se traducen en acciones. Por eso, reclamó que el diálogo entre las instituciones y el Estado tenga resultados concretos y no se limite a reuniones o anuncios.

Una institución con historia

El Centro Comercial e Industrial de Paraná cumple 128 años y es una de las instituciones empresariales con mayor trayectoria de la ciudad. Benintende destacó su participación histórica en la representación del sector y su vínculo con organizaciones como la Federación Económica de Entre Ríos y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La propia historia familiar del dirigente también está vinculada al comercio. Su padre inició un negocio en 1942, cuando comenzó con una sastrería que posteriormente tuvo distintos locales en Paraná. El emprendimiento pasó por 25 de Mayo, Gualeguaychú, Urquiza y finalmente la Peatonal San Martín, donde llegó a contar con más de un punto de venta y una franquicia en Santa Fe.

Benintende, además, es ingeniero civil y realizó una especialización vinculada a la ingeniería sanitaria. Durante su trayectoria profesional participó de trabajos relacionados con infraestructura y saneamiento en Paraná, en los primeros años de la recuperación democrática.

De cara al futuro, consideró necesario que el país pueda definir una estrategia que permita anticiparse a los cambios que ya atraviesan al mundo, especialmente en materia de tecnología, inteligencia artificial y ciberseguridad. Para el dirigente, no alcanza con reaccionar frente a las transformaciones una vez que ocurren: es necesario prepararse y tomar decisiones con anticipación.

En ese marco, el Centro Comercial e Industrial de Paraná prepara una actividad por su 128° aniversario, que se realizará el miércoles 23 a las 15:00hs en el Centro Provincial de Convenciones. El encuentro contará con la participación del economista Esteban Domecq y abordará distintos aspectos vinculados con la ciudad, su historia y los proyectos para el futuro.