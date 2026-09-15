Histórico 1-2 en el Stand Up Paddle: oro para Juliette Duhaime y plata para Lucía Clembosky

Las paranaenses se quedaron con las medallas en el Stand Up Paddle desarrollado en la Laguna Setúbal de Santa Fe.

El Stand Up Paddle tuvo un estreno inolvidable en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y las protagonistas fueron, en gran parte, entrerrianas. En la zona este de la Laguna Setúbal, donde se montó el circuito para las competencias de la disciplina, Argentina se quedó con cuatro de las seis medallas que estuvieron en juego y tuvo como grandes protagonistas a las paranaenses Juliette Duhaime y Lucía Clembosky, quienes conquistaron el oro y la plata, respectivamente, en la rama femenina.

El resultado significó un histórico 1-2 para la Argentina en la primera participación del Stand Up Paddle en el programa oficial de los Juegos Suramericanos. Duhaime, campeona mundial de la especialidad, volvió a demostrar su jerarquía y se subió a lo más alto del podio, mientras que Clembosky completó una actuación sobresaliente para quedarse con la medalla de plata.

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La cosecha argentina en el estreno continental se completó con Santino Basaldella, ganador de la medalla de oro en la rama masculina, e Ignacio Arias, quien obtuvo el bronce. De las seis medallas disponibles durante la jornada, cuatro quedaron en manos de representantes argentinos.

Para el deporte entrerriano, además, la jornada tuvo un significado especial. Dos deportistas vinculadas a Paraná ocuparon los primeros lugares del podio femenino y protagonizaron una historia particular: Duhaime fue quien, años atrás, le dio a Clembosky su primera clase de Stand Up Paddle.

Una maestra y su alumna, juntas en lo más alto

El vínculo entre Juliette Duhaime y Lucía Clembosky le dio un condimento especial a una jornada que ya era histórica. La campeona mundial fue, en su momento, la encargada de introducir a Clembosky en el mundo del SUP. Tiempo después, ambas terminaron compartiendo un podio internacional representando a la Argentina.

“Este logro me llena de felicidad. Trabajo muy duro todos los días para esto, así que está muy bueno que se refleje. Además, compartir esta carrera con Lucía, a quien le di su primera clase de SUP, es hermoso, un orgullo enorme”, expresó Duhaime después de la competencia.

La deportista nació el 3 de noviembre de 1997 en Tenafly, Nueva Jersey, pero su historia deportiva está estrechamente ligada a Paraná. Llegó a la capital entrerriana cuando tenía 11 años, luego de que su familia se radicara en la ciudad. Su mamá, Cristina, es paranaense, mientras que su papá, Mathew, es estadounidense.

Antes de encontrar en el Stand Up Paddle su gran pasión, Duhaime transitó por numerosas disciplinas. Practicó fútbol, básquet, natación, hockey, vóley, golf, tenis, gimnasia y karate, además de haber sido porrista. Sin embargo, fue durante una estadía en Estados Unidos, cuando tenía 17 años, que se subió por primera vez a una tabla de SUP.

Al regresar a Paraná comenzó a profundizar su vínculo con la disciplina y conoció al deportista entrerriano Francisco Giusti, quien empezó a entrenarla y a darle clases en el Balneario Municipal.

A partir de allí comenzó una evolución que, en apenas algunos años, la llevó desde sus primeras experiencias sobre la tabla hasta convertirse en una de las principales referentes del Stand Up Paddle argentino.

Duhaime fue campeona argentina de larga distancia, consiguió resultados destacados en competencias internacionales de Sudamérica, especialmente en Brasil, y posteriormente alcanzó uno de los máximos logros posibles dentro de la disciplina: el título mundial.

Ahora sumó una nueva conquista a su carrera con una medalla de oro que, además, tiene un valor particular por haber llegado junto a una deportista a la que ella misma introdujo en el SUP.

Clembosky y una plata con sabor especial

Lucía Clembosky no se quedó solamente con el orgullo de haber alcanzado una medalla en una competencia continental. Su segundo puesto permitió completar un podio íntegramente argentino en sus dos primeras posiciones y compartir ese momento con quien fuera su primera maestra en la disciplina.

“Estoy feliz de compartir podio con Juliette. Pero más allá del logro, es un deporte en el que tenemos un gran nivel en Argentina, y este tipo de competencias ayudan para que esto crezca”, señaló Clembosky.

La actuación de las dos paranaenses reflejó también el crecimiento que el Stand Up Paddle viene experimentando en Argentina. La disciplina encontró en los Juegos Suramericanos una nueva plataforma para mostrar su desarrollo y para medirse con representantes de distintos países del continente.

El escenario elegido fue la Laguna Setúbal, en la ciudad de Santa Fe, donde se desarrollaron las pruebas de 200 metros sprint. Se trata de una modalidad breve y explosiva, en la que los deportistas deben combinar potencia, equilibrio, técnica y capacidad para sostener la velocidad sobre la tabla.

Basaldella, otro oro para Argentina

La jornada también tuvo protagonismo argentino en la competencia masculina. Santino Basaldella se quedó con la medalla de oro con un registro de 55.92, convirtiéndose en otro de los grandes nombres de la jornada para la delegación nacional.

El triunfo tuvo un significado especial porque representó la primera medalla de oro argentina en Stand Up Paddle dentro de esta competencia.

“Correr acá en Santa Fe fue muy lindo. Estoy muy contento de poder aportar un granito de arena al equipo argentino”, manifestó Basaldella luego de la prueba.

El ganador del oro también destacó el compromiso que existe detrás de cada actuación y la responsabilidad de representar a una disciplina que busca consolidarse en el escenario deportivo internacional.

“Nuestra responsabilidad es entrenar todos los días. Cuando venimos acá, disfrutamos y también mostramos nuestra disciplina para que siga creciendo”, agregó.

El otro integrante del podio masculino fue Ignacio Arias, quien completó la actuación argentina con la medalla de bronce.

Arias valoró especialmente la posibilidad de competir en una cita continental y explicó las características de una prueba que, pese a su corta duración, exige una gran intensidad.

“Fue una carrera muy emocionante y exigente. El sprint es corto, pero dentro del agua se vive con una gran intensidad. Es un privilegio tener esta prueba acá, y el aguante de la gente y de nuestras familias se siente y es fundamental”, expresó.

De esta manera, Argentina terminó la jornada con dos medallas de oro, una de plata y una de bronce, sobre las seis que estaban en disputa.

El estreno del Stand Up Paddle

El resultado deportivo fue importante, pero la presencia del Stand Up Paddle en Santa Fe 2026 también marcó un acontecimiento relevante para la disciplina.

Si bien el SUP ya había formado parte de competencias regionales específicas, como los Juegos Suramericanos de Playa disputados en Rosario en 2019, su incorporación a Santa Fe 2026 significó su estreno en el programa de los Juegos Suramericanos generales.

La competencia permitió reunir a representantes de diferentes países y ofrecerles un escenario continental para medir su nivel. Para los deportistas argentinos, además de la posibilidad de pelear por las medallas, fue una oportunidad para mostrar el crecimiento que el SUP viene teniendo en el país.

La disciplina combina equilibrio, resistencia, potencia y técnica. El deportista permanece de pie sobre una tabla y se desplaza mediante el uso de un remo, con diferentes modalidades que ponen a prueba distintas capacidades.

En Santa Fe, la modalidad sprint llevó esas exigencias al máximo. En apenas unos segundos se definieron posiciones y medallas, con carreras intensas y una gran demanda física y técnica.

El contexto de los Juegos Suramericanos permitió, además, que el Stand Up Paddle pudiera mostrarse ante un público más amplio y compartir escenario con otras disciplinas deportivas de alto nivel.

Paraná, protagonista de una jornada histórica

Para Paraná, la jornada tuvo un capítulo propio. El oro de Juliette Duhaime y la plata de Lucía Clembosky significaron que dos deportistas vinculadas a la capital entrerriana ocuparan los dos primeros lugares del podio femenino.

El dato adquiere todavía mayor relevancia por la historia que las une. La campeona mundial que hoy celebra un oro continental fue quien años atrás acercó a Clembosky a la disciplina y le enseñó sus primeros movimientos sobre una tabla.

El camino recorrido por ambas también representa el desarrollo que el SUP ha tenido en Paraná, una ciudad estrechamente vinculada con las actividades náuticas y que en los últimos años vio crecer la cantidad de deportistas que practican esta disciplina.

Ahora, ese trabajo tuvo una recompensa en un escenario continental: oro y plata para dos paranaenses, en el debut del Stand Up Paddle en los Juegos Suramericanos.

La actuación de Duhaime y Clembosky, acompañada por las medallas de Basaldella y Arias, dejó así una jornada histórica para el SUP argentino. Cuatro medallas sobre seis posibles y dos podios encabezados por representantes nacionales marcaron un comienzo que difícilmente pase inadvertido.

Más allá de los resultados, Santa Fe 2026 dejó una experiencia que puede significar un nuevo impulso para una disciplina que busca seguir creciendo, sumar competencias de alto nivel y abrirse camino dentro del calendario deportivo continental.

Y en ese proceso, Paraná tuvo un lugar privilegiado: dos de sus representantes fueron protagonistas del primer 1-2 argentino femenino del Stand Up Paddle en la historia de los Juegos Suramericanos.