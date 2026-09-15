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El patentamiento de vehículos cayó 17% en Entre Ríos en lo que va de 2026

Entre Ríos registró 9.231 inscripciones iniciales entre enero y agosto, 1.919 menos que en 2025. La caída interanual fue del 17,2%.

Gerónimo Flores

Por Gerónimo Flores

15 de septiembre 2026 · 15:39hs
El patentamiento de vehículos cayó 17% en Entre Ríos en lo que va de 2026.

El patentamiento de vehículos cayó 17% en Entre Ríos en lo que va de 2026.

El patentamiento de vehículos mostró una marcada pérdida de ritmo en Entre Ríos durante 2026. Las inscripciones iniciales realizadas en los Registros de la Propiedad Automotor de la provincia acumularon 9.231 operaciones entre enero y agosto, una cifra que representa una caída del 17,2% respecto del mismo período de 2025, cuando se habían registrado 11.150.

En otras palabras, en los primeros ocho meses de este año se inscribieron 1.919 automotores menos que un año atrás.

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Los patentamientos de vehículos profundizaron su caída en Entre Ríos

Los datos surgen de un informe de la Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos, elaborado a partir de información de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), al que pudo acceder UNO. La evolución mensual permite advertir que no se trata solamente de una baja puntual, sino de una tendencia que se fue profundizando a medida que avanzó el año.

El comienzo de 2026 había generado expectativas diferentes. En enero se registraron 1.761 inscripciones iniciales, apenas un 2,03% más que las 1.726 contabilizadas en enero de 2025. Marzo también consiguió terminar por encima del mismo mes del año pasado, con 1.275 operaciones frente a 1.256, lo que significó una mejora interanual del 1,51%. Fueron, sin embargo, las únicas dos excepciones en los primeros ocho meses.

Febrero ya había mostrado una señal negativa, con 1.067 inscripciones y una caída interanual del 5,41%. Después del repunte de marzo, el retroceso tomó mayor fuerza. En abril se contabilizaron 1.128 operaciones, un 16,88% menos que en el mismo mes de 2025; en mayo fueron 993, con una disminución del 29,62%, y en junio se llegó a 1.067, un 20,96% menos que un año atrás.

El escenario se volvió todavía más desfavorable durante el invierno. Julio cerró con 1.019 inscripciones iniciales, lo que representó una baja interanual del 35,30%, la mayor del período enero-agosto. En agosto se registraron 921, un 31,63% menos que las 1.347 del mismo mes de 2025. Así, el último dato disponible confirma que el mercado llegó al segundo semestre con un nivel de actividad sensiblemente inferior al del año anterior.

La comparación mes a mes también refleja una dinámica con altibajos. Enero había arrancado con 1.761 unidades, pero en febrero la actividad cayó un 39,41%. Marzo aportó una recuperación del 19,49%, aunque abril volvió a retroceder un 11,53% y mayo sumó otra baja del 11,97%. Junio consiguió una mejora del 7,45%, pero no alcanzó para revertir la tendencia: julio cayó un 4,50% y agosto otro 9,62%.

El contraste con 2025 resulta significativo porque aquel año también había comenzado con una fuerte actividad. Enero registró 1.726 inscripciones y febrero 1.128. La actividad fue creciendo hasta alcanzar en mayo las 1.411 operaciones y volvió a subir con fuerza en julio, cuando llegó a 1.575. A partir de agosto comenzó una etapa de mayor debilidad, que se hizo particularmente evidente hacia el final del año: octubre cerró con 1.264 inscripciones, noviembre con 774 y diciembre con apenas 507.

Ese retroceso de fines de 2025 no impidió que los primeros meses de 2026 mantuvieran niveles relativamente cercanos a los del año anterior, pero la brecha se amplió de manera sostenida desde abril. El dato más elocuente aparece al observar el promedio mensual: mientras entre enero y agosto de 2025 se registraron unas 1.394 inscripciones por mes, en el mismo período de 2026 el promedio bajó a unas 1.154. Es decir, se realizaron alrededor de 240 inscripciones menos por mes.

La evolución también muestra que agosto fue un mes particularmente flojo. Con 921 inscripciones, quedó por debajo de todos los meses de 2026 salvo mayo, cuando se habían contabilizado 993, y lejos de las 1.347 operaciones de agosto de 2025. La diferencia de 426 vehículos entre ambos agostos explica buena parte del deterioro acumulado y confirma que la distancia entre un año y otro se amplió en los últimos meses.

En el detalle completo de la serie, enero de 2025 registró 1.726 inscripciones, con una variación mensual del 263,37% y una interanual del 130,13%; febrero tuvo 1.128 (-34,65% mensual y +64,91% interanual); marzo, 1.256 (+11,35% y +89,44%); abril, 1.357 (+8,04% y +77,62%); mayo, 1.411 (+3,98% y +79,29%); junio, 1.350 (-4,32% y +91,76%); julio, 1.575 (+16,67% y +57,19%); agosto, 1.347 (-14,48% y +31,93%); septiembre, 1.374 (+2% y +32,88%); octubre, 1.264 (-8,01% y +25,15%); noviembre, 774 (-38,77% y -6,75%); y diciembre, 507 (-34,50% y +6,74%). En 2026, enero tuvo 1.761 (+247,34% mensual y +2,03% interanual); febrero, 1.067 (-39,41% y -5,41%); marzo, 1.275 (+19,49% y +1,51%); abril, 1.128 (-11,53% y -16,88%); mayo, 993 (-11,97% y -29,62%); junio, 1.067 (+7,45% y -20,96%); julio, 1.019 (-4,50% y -35,30%); y agosto, 921 (-9,62% y -31,63%). En el acumulado enero-agosto, el resultado es de 9.231 inscripciones contra 11.150 del mismo período de 2025: son 1.919 operaciones menos y una caída interanual del 17,2%.

Entre Ríos Patentamiento Vehículos
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