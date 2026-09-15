Un voraz incendio, que se desató en un depósito de madera perteneciente a un aserradero, demandó más de nueve horas de trabajo ininterrumpido por parte de Bomberos Voluntarios San José, en un operativo que también requirió el apoyo de dotaciones de Villa Elisa y Colón.
Voraz incendio en un depósito de madera demandó un intenso operativo en San José
Un voraz incendio en un depósito demandó más de nueve horas de trabajo de Bomberos de San José, con apoyo de dotaciones de Villa Elisa y Colón.
El siniestro ocurrió en barrio El Colorado y el llamado de alerta ingresó pasadas las 19 del lunes al cuartel y, desde ese momento, gran parte del cuerpo activo de Bomberos de San José quedó abocado a las tareas de combate.
Al llegar las primeras dotaciones, el fuego presentaba llamas de gran elevación y amenazaba con extenderse rápidamente hacia estructuras y sectores linderos. La elevada carga calórica y la densidad de los materiales involucrados hicieron especialmente compleja la intervención.
Ante la magnitud del incendio, la necesidad de contar con un importante caudal de agua y el cansancio acumulado por el personal con el paso de las horas, se activó el protocolo de auxilio regional, convocando a dos cuarteles de la zona.
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Operativo
En el operativo participaron seis móviles y 20 bomberos sanjosesinos. Desde Villa Elisa llegaron dos móviles y cuatro integrantes, que realizaron tareas de abastecimiento y apoyo hídrico continuo, mientras que Colón aportó un móvil y dos integrantes para colaborar en el ataque.
El trabajo no se limitó al ataque directo del fuego. Debido a las características del material almacenado, los bomberos debieron realizar durante varias horas tareas de remoción, con el objetivo de acceder a sectores donde podía mantenerse acumulado el calor.
Una vez frenado el avance del frente ígneo, las dotaciones concentraron sus esfuerzos en el enfriamiento y la saturación hídrica de los puntos calientes residuales, buscando eliminar el riesgo de reignición en las capas inferiores de los acopios de madera.
Tras asegurar el perímetro y constatar la extinción completa de los focos, las unidades comenzaron el regreso a sus respectivas bases. La última retornó al cuartel de San José a las 4.13 de la madrugada, quedando nuevamente en servicio.