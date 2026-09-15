La lista de bienes decomisados en la causa en que fueron condenados Urribarri, Aguilera y Báez

Los bienes son titularidad de TEP S.R.L, la imprenta de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, que fue beneficiada con contratos publicitarios con el Estado

El Estado toma posesión de las propiedades de calle Racedo, de una firma vinculada al cuñado de Urrribarri

La justicia de Entre Ríos ordenó el decomiso bienes en la causa del megajuicio, en la que fueron condenados el exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez. Según indicaron fuentes judiciales a UNO trata de una gran cantidad de propiedades de la firma Tep Srl -vinculada a Aguilera- y que fue beneficiada con contratos publicitarios durante la gestión de Urribarri.

Urribarri fue condenado a ocho años de prisión efectiva, mientras que Aguilera y Báez recibieron seis años y medio de prisión efectiva. Los tres están cumpliendo la pena en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, a donde fueron trasladados recientemente desde la cárcel de Paraná. Cabe recordar que el fallo condenatorio de 2022 quedó firme días atrás, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una serie de recursos presentados por Urribarri, Aguilera y Báez.

Detenidos. Pedro Báez, Sergio Urribarri y Juan Pablo Aguilera permanecen en la Unidad Penal 1 de Paraná.

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La lista de propiedades que quedan en manos del Estado son las siguientes:

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a) inmueble ubicado en calle Racedo 415 de Paraná, Entre Ríos, partida provincial Nº101426651, partida municipal Nº 63031, matrícula 144102

El Estado toma posesión de las propiedades de calle Racedo, de una firma vinculada al cuñado de Urrribarri

b) inmueble ubicado en calle Racedo 409 de Paraná Entre Ríos, partida provincial Nº1015028249, partida municipal Nº14909, matrícula 144101; y de los siguientes vehículos: a) motovehículo 208 IG, marca Zanella, modelo ZB 100; b) un vehículo dominio EPT 951, marca Ford, modelo F4000D

Los dos inmuebles de calle Racedo en Paraná son titularidad de TEP S.R.L, la imprenta vinculada a Juan Pablo Aguilera que fue beneficiada con contratos publicitarios con el Estado durante la gestión Urribarri.c) vehículo dominio OJZ 720, marca Citroën, modelo Berlingo Furgón 1.6 HDI Business; y de otros bienes de la empresa, conforme fueron enumerados “ut-supra”-; y una vez firme la presente sentencia, PONGANSE los bienes decomisados a disposición del 692 Estado Provincial -arts. 23 del C.P. y 576 del C.P.P.-; no así las computadoras que no fueron peritadas, que deberán ser entregados en forma definitiva a quienes acrediten su titularidad; y de otros bienes muebles de la empresa: un CPU marca Bangkok color negro, de 4gb de memoria, procesadora AMD Penton II X2 545, procesador 360 GHZ; un cpu de 4 gb, procesador intel pentium CPG 645 290 GHZ; un plotter de impresion marca Bili neotitan 2504 DW2D; un cpu marca optiplex 390 de 8 gigabytes, procesador intelcore I32120 cpu 330GHZ330GHZ; un cpu marca data vision modelo DT 912; un cpu marca dell optiplex 7010 Nº0F4X5W129213428753; cpu marca dell optiplex 7010 Nº JF6BSW142277288689; un cpu marca HP proliant ML110; un cpu marca HP proliant ML110GT; un cpu marca datavision Nº de barra DT520B0011071001202; un cpu marca Dell NºX14397060015411413200798; un cpu marca datavision NºDT912030110310001182; un cpu marca data vision Nº DT 520B0011031001041; una computadora all in one modelo lite E191219365P, serie Nº0800942001001020 marcar Bangock; un cpu marca lenovo Nº de serie 11530552900105BK1KT; una computadora all in one marca Apple, pantalla plana con su correspondiente teclado y mouse de la misma marca.