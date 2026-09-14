Violento tiroteo en el barrio Cáritas de Paraná con dos jóvenes heridos.

Un gravísimo episodio de violencia con armas de fuego sacudió este lunes por la noche a los vecinos del barrio Cáritas de Paraná. Hubo dos heridos.

Un gravísimo episodio de violencia con armas de fuego sacudió este lunes por la noche a los vecinos del barrio Cáritas de Paraná . Como saldo de una balacera registrada cerca de las 21 en las inmediaciones de Pasaje Público y Antonio Berni, dos adolescentes resultaron heridos.

De acuerdo con los primeros testimonios recolectados en la escena, la noche se tornó de extrema tensión cuando se escuchó una gran cantidad de detonaciones. Incluso, varios frentistas alertaron haber percibido disparos compatibles con armas largas, un dato crítico que deberá ser confirmado formalmente mediante las pericias balísticas de rigor.

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Como consecuencia directa del enfrentamiento armado, dos menores de edad sufrieron impactos de bala. Uno de ellos recibió un disparo en un brazo y el otro adolescente resultó herido con un impacto en el rostro.

A pesar de la gravedad de las zonas alcanzadas por los proyectiles, la información preliminar indica que ninguno de los dos presentaría lesiones de gravedad.

Las primeras averiguaciones policiales y judiciales apuntan a que el hecho no fue al azar. Detrás del violento episodio existirían amenazas y disputas previas entre los heridos y otro grupo de jóvenes domiciliado a unas dos cuadras del lugar, indicó Reporte 100.7.

Operativo policial e investigación en curso

Tras el alerta por los múltiples disparos, se desplegó un importante despliegue de seguridad en el sector. Intervinieron efectivos de la comisaría jurisdiccional, móviles del sistema 911 y dotaciones de grupos especiales, logrando asegurar y estabilizar la zona.

Por estas horas, los investigadores trabajan bajo directivas judiciales para determinar con precisión la secuencia de los hechos, identificar a la totalidad de los involucrados y dar con las armas utilizadas. No se descarta que se produzcan detenciones a medida que avancen las diligencias en el transcurso de las próximas horas.