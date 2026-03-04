Uno Entre Rios | Ovación | Paraná

Paraná y Santa Fe renuevan el clásico de las dos orillas

Se desarrolló este miércoles en el Centro Provincial de Convenciones la presentación de la Copa Túnel Subfluvial 2026 para equipo de ambas ciudades.

Por Alan Barbosa

4 de marzo 2026 · 21:44hs
UNO ER/ Delfina Silva

El fútbol regional volverá a tender puentes entre Paraná y Santa Fe con la presentación oficial de la Copa Túnel Subfluvial 2026, el certamen que une a los principales clubes de ambas ligas en un formato de competencia directa y con premios en disputa.

El lanzamiento se realizó anoche en el Centro Provincial de Convenciones, donde autoridades de la Liga Paranaense de Fútbol y la Liga Santafesina encabezaron el acto junto a dirigentes y representantes de las instituciones participantes.

La Copa, que tuvo una primera edición con buena respuesta de público y fuerte repercusión deportiva, buscará consolidarse dentro del calendario regional como una competencia estable y atractiva tanto para jugadores como para hinchas.

El formato será de eliminación directa, con cruces de ida y vuelta. El camino hacia la final ya está definido y comenzará el 11 de marzo con los encuentros de octavos.

Por el lado de la Liga Paranaense de Fútbol competirán en esta edición 2026 Patronato, Belgrano, Atlético Paraná, Don Bosco, Sportivo Urquiza, Oro Verde, Instituto y Atlético Neuquén Club.

En representación de la Liga Santafesina participarán Colón, Unión, La Salle Jobson, Universidad Nacional del Litoral, Nacional, Cosmos, Gimnasia e Independiente de Santo Tomé.

En la primera fase, los cruces serán: Patronato enfrentará a La Salle Jobson, comenzando como visitante. Belgrano se medirá ante Nacional. Don Bosco jugará frente a Universidad Nacional del Litoral.

Sportivo Urquiza tendrá como rival a Colón. Atlético Paraná chocará con Independiente de Santo Tomé. Oro Verde se cruzará con Cosmos. Atlético Neuquén enfrentará a Gimnasia y Esgrima. Instituto abrirá la serie ante Unión.

El calendario continuará con cuartos de final en abril, semifinales en mayo y las finales previstas para el 4 y 18 de junio.

Más allá de lo deportivo, el torneo simboliza la integración histórica entre dos capitales provinciales conectadas por el Túnel Subfluvial, infraestructura que desde hace décadas une cultural y socialmente a ambas comunidades. La Copa retoma ese espíritu y lo traslada al terreno de juego.

En diálogo con UNO, el presidente de la Liga Paranaense de Fútbol, Alejandro Schneider, destacó la consolidación del certamen y el crecimiento institucional que generó en su primera experiencia. “Estamos felices por una nueva edición. Sin dudas que esta segunda estará llena de grandes partidos y bellas jornadas tanto en Paraná como en Santa Fe”, expresó.

El dirigente remarcó que el torneo superó las expectativas iniciales y fortaleció el vínculo entre ambas ligas. “El año pasado era una apuesta importante y existía incertidumbre. Hoy podemos decir que fue una decisión acertada. Se generó una competencia atractiva, con estadios acompañando y con clubes comprometidos. Eso nos da respaldo para redoblar el esfuerzo”, señaló Alejandro Schneider.

Además, valoró el impacto regional del certamen. “Este tipo de competencias potencia a nuestras instituciones, le da rodaje a los planteles y jerarquiza el fútbol del interior. Queremos que se transforme en una cita fija del calendario y que siga creciendo año tras año”, agregó.

Por su parte, el presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leandro Birollo, subrayó el trabajo conjunto entre ambas entidades. “Cuando dos instituciones se unen con objetivos claros, los resultados aparecen. La experiencia anterior demostró que hay entusiasmo de los clubes y del público. Esta nueva edición apunta a consolidar ese camino y elevar el nivel deportivo”, sostuvo.

En la conferencia también participaron Juan Arbitelli, subsecretario de Deportes de Paraná, y Sebastián Uranga, director de Deportes de Entre Ríos. Ambos coincidieron en respaldar la continuidad del certamen y remarcaron el valor social que tiene el fútbol en la región, destacando el acompañamiento del Estado para sostener este tipo de iniciativas.

Además, coincidieron en que la competencia no sólo eleva la vara deportiva, sino que también fortalece la integración institucional entre ambas capitales y proyecta a los futbolistas hacia nuevos desafíos dentro del ámbito nacional.

Uno de los ejes que despierta mayor interés es el anuncio de los premios en disputa. Si bien los detalles se revelarán durante la presentación oficial, desde la organización anticiparon que habrá incentivos importantes que elevarán la competitividad del certamen.

La Copa Túnel Subfluvial masculina se proyecta como una vidriera para futbolistas y cuerpos técnicos, además de un espacio de intercambio deportivo entre dos ligas con fuerte identidad. La competencia permitirá medir fuerzas, estilos y propuestas, enriqueciendo el nivel general del fútbol regional.

