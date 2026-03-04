Dengue: se confirmaron tres casos en Entre Ríos y se detectó otra variante

El Boletín Epidemiológico Nacional informó que Entre Ríos registró tres casos confirmados de dengue en lo que va de la temporada 2025-2026. Todos importados.

Se confirmaron tres casos de dengue en Entre Ríos y se detectó otra variante.

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó tres casos de dengue en Entre Ríos en el marco del inicio de la temporada de arbovirus 2025-2026. La información fue publicada en el Boletín Epidemiológico Nacional N°797, que detalla la situación sanitaria de las provincias frente al avance de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.

Según el informe, hasta la séptima semana epidemiológica de 2026, la provincia registró 252 casos notificados, de los cuales tres fueron confirmados por laboratorio. Las autoridades sanitarias también advirtieron sobre la detección de una nueva variante del virus, el serotipo DENV-3, lo que refuerza la vigilancia epidemiológica en la región.

Dengue en Entre Ríos: no se registran casos autóctonos al inicio de la temporada

En tanto que, a diferencia de otras jurisdicciones que ya registran casos autóctonos (como Formosa o Buenos Aires), los tres casos confirmados en Entre Ríos son considerados importados, es decir, con antecedentes de viaje al exterior: Cuba, Brasil y República Dominicana.

La detección del serotipo DENV-3 genera una atención especial en las autoridades sanitarias locales, ya que la introducción de nuevas variantes en una población que mayoritariamente ha tenido contacto con DENV-1 o DENV-2 puede aumentar el riesgo de cuadros clínicos más complejos.

El informe detalla que, además de los tres casos confirmados, Entre Ríos cuenta con: 238 casos descartados (con laboratorio negativo), ocho sospechosos que aún permanecen en estudio sin una conclusión diagnóstica final y un probable adicional con antecedente de viaje que está bajo análisis.

Recomendaciones

Ante la presencia de síntomas como fiebre alta, dolor detrás de los ojos, dolor muscular o de articulaciones, se recomienda a los entrerrianos no automedicarse y consultar de inmediato al centro de salud más cercano, especialmente si han regresado recientemente de viaje por países de la región o Centroamérica.